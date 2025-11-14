Βορίζια: Η μαρτυρία της αδελφής του Φανούρη Καργάκη - «Μας έβριζαν, έλεγαν γ@@ τα θηλυκά σας κοπέλια»

Σοκ και τρόμο περιγράφει η αδελφή του Φανούρη Καργάκη για όσα έζησε η οικογένειά της το μοιραίο βράδυ της έκρηξης στα Βορίζια.

Η ίδια κάνει λόγο για απειλές θανάτου, ύβρεις και ένοπλες κινήσεις που στόχευαν τα σπίτια τους, λίγη ώρα μετά το περιστατικό.

«Ήμουν στο σπίτι με τις τρεις κόρες μου και τον γιο μου. Ο σύζυγός μου βρισκόταν με τους άλλους δύο γιους μας. Περίπου στις 10:30 το βράδυ ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο, σαν έκρηξη. Το σπίτι ταρακουνήθηκε σαν σεισμός.

Είδαμε καπνό και νομίσαμε ότι ερχόταν από το σπίτι της αδελφής μου, συζύγου του Κούνελου που είναι στη φυλακή», περιγράφει.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν φωνές και απειλές από συγγενικά πρόσωπα άλλης οικογένειας του χωριού. «Η πεθερά του Βενιζέλου Φραγκιαδάκη φώναζε: “Να τους βάλετε στη σειρά, να τους κάνετε τα ίδια. Θα σας ξεκληρίσουμε, αύριο θα δείτε”», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστηρίζει ότι πολλοί ήταν μπλεγμένοι στο περιστατικό, καθώς ακούγονταν ύβρεις και απειλές: «Μας έβριζαν και έλεγαν ‘γ...τα θηλυκά σας κοπέλια, εσείς θα φύγετε από εκεί για να έρθουμε εμείς’».

Η μαρτυρία κορυφώνεται με την περιγραφή της ένοπλης παρουσίας: «Μια ώρα μετά την έκρηξη άκουσα ριπές. Ήμουν στο μπαλκόνι και είδα τον Γιάννη Φραγκιαδάκη να κρατάει όπλο, να το στρέφει προς τα σπίτια μας και να φωνάζει ‘γ.. τα σπίτια σας’. Τον είδα καθαρά», καταγγέλλει.

Η καταγγελία της αδελφής του Φανούρη Καργάκη αναδεικνύει το κλίμα φόβου και έντασης που επικρατεί στην περιοχή, με τις οικογένειες να δηλώνουν πως αισθάνονται απροστάτευτες απέναντι σε απειλές και βίαιες συμπεριφορές.