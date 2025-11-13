Συγγενικό πρόσωπο της μίας από τις δύο οικογένειες που πρωταγωνίστησαν στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, περιέγραψε στις Αρχές πώς βρήκε τα όπλα και τι τα έκανε.

Ο ΑΝΤ1 παρουσίασε αποκαλυπτικές πληροφορίες από άνθρωπο κλειδί για τα όπλα του μακελειού για τα οποία η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φέρεται να είπε στις Αρχές: «Είδα στο πλαϊνό μιας κούρσας - που δεν ξέρω ποιου ήτανε - να έχουν αφημένο ένα καλάσνικοφ και ένα μονόκαννο. Με το που το είδα, πήγα, τα πήρα και το μονόκαννο το πέταξα σε ένα καμπινεδάκι, σε ένα παλιό σπίτι δίπλα από το σπίτι της γιαγιάς μου.

Διαβάστε επίσης: Η μάνα του 39χρονου περιγράφει το μακελειό στα Βορίζια: «Όλοι είχαν όπλα, πυροβολούσαν το κοπέλι μου»

Το καλάσνικοφ το πέταξα παρακάτω στα σκουπίδια. Τα όπλα δεν ξέρω ποιανού ήτανε. Τα πέταξα για να μην τα ξαναβρούν και αρχίζουν να παίζουν πάλι εκείνοι που παίζανε.

Το θεώρησα σωστό να τα κρύψω και να τα πετάξω για να μην ξαναρχίσουν να παίζουν αυτοί που τα χρησιμοποίησαν. »

Διαβάστε επίσης: Έξαλλος ο Ευαγγελάτος με τους αστυνομικούς στα Βορίζια σε βίντεο μετά το φονικό: «Του φευγάτου η μάνα»

Ο μάρτυρας φερεται να υποστήριξε πως είδε τα μέλη της μιας οικογένειας να παίρνουν το καλάσνικοφ από εκεί που το είχε αφήσει και να εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση.