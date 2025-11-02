Βορίζια: Μπήκαν επίσημα στο «κάδρο» οι πρώτοι δύο δράστες - Ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία

Νέες, ποινικές αυτή τη φορά εξελίξεις για την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια, καθώς δύο από τους εμπλεκόμενους στο μακελειό έχουν μπει και επίσημα στο «κάδρο» των κατηγορούμενων.

Συγκεκριμένα, οι δύο τραυματίες του επεισοδίου, που φρουρούνταν νοσηλευόμενοι στο ΠΑΓΝΗ, αντιμετωπίζουν τώρα βαρύτατες κατηγορίες. Σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 39χρονου, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Κατά το neakriti, πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου είχε σημειωθεί η έκρηξη δυναμίτιδας, καθώς και για έναν ακόμη κάτοικο των Βοριζίων.

Βορίζια: Παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση

Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν το απόγευμα της Κυριακής στο νοσοκομείο, προκειμένου να ασκήσουν τις διώξεις και να παραχωρήσουν στους κατηγορούμενους προθεσμία απολογίας έως την Πέμπτη.

Διαβάστε ακόμα: Βορίζια: «Μίλησε» η νεκροψία - Κρύβονται στον Ψηλορείτη οι δράστες της βεντέτας

Οι δύο άνδρες παραμένουν υπό φρούρηση σε ειδικό θάλαμο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους παρουσιάζει σταθερή βελτίωση.

Στην ταυτοποίηση των 5 εν γένει εμπλεκομένων στους πυροβολισμούς, που φέρεται να έχουν διασκορπιστεί στα βουνά του Ψηλορείτη, έφτασε η αστυνομία η οποία προχώρησε και σε δύο συλλήψεις στο χωριό.

Οι 5 άνδρες που έχουν σκορπίσει στα γύρω βουνά θεωρούνται από τους πρωτεργάτες των πυροβολισμών στο χωριό.

Βορίζια: Τι έδειξε η νεκροψία του 39χρονου

Τα ερωτήματα των κινήτρων ακόμα αναπάντητα, με την νεκροψία ενός από τους νεκρούς, του 39χρονου άντρα, να δίνει τουλάχιστον απαντήσεις για τον τρόπο που δολοφονήθηκε.

Διαβάστε ακόμα: Γυναίκα με 90% αναπηρία περίμενε μισή μέρα στα επείγοντα: Σοβαρή καταγγελία για το Λαϊκό

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το θύμα έφερε βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων και τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, με παλιές έχθρες να έχουν αναζωπυρωθεί, η κηδεία του 39χρονου δεν θα τελεστεί τελικά σήμερα, όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά το μεσημέρι της Δευτέρας, λόγω φόβων ότι η τελετή θα μπορούσε να γίνει το σκηνικό εκδικητικών χτυπημάτων.

Όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «αναζητούνται ακόμα δύο άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι στο περιστατικό», πέραν του ενός που φρουρείται νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο.

Πληροφορίες θέλουν όποιοι εμπλεκόμενοι αγνοούνται να έχουν σκορπίσει στα βουνά του Ψηλορείτη για να βρουν καταφύγιο, με την κα Δημογλίδου να εκτιμά πως θα μπορούσαν ως τώρα να έχουν φτάσει οπουδήποτε στην Κρήτη.

Ερωτηθείσα αν φοβούνται συνέχεια του κύκλου της βεντέτας, η κα Δημογλίδου απάντησε: Υπάρχουν ακόμα οικογένειες που μεγαλώνουν με αυτό τον τρόπο τα παιδιά τους και τα δηλητηριάζουν. Συνεχίζουν το μίσος χωρίς καν συγκεκριμένη αιτία, για αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε».