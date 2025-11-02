Βορίζια: «Μίλησε» η νεκροψία του 39χρονου - Κρύβονται στον Ψηλορείτη οι δράστες της βεντέτας

Σύσσωμη η Ελλάδα παρακολουθεί από εχθές την αιματηρή βεντέτα που εκτυλίχθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου, με το χωριό να αντιμετωπίζεται πλέον σαν εμπόλεμη ζώνη από τις Αρχές.

Τα ερωτήματα των κινήτρων ακόμα αναπάντητα, με την νεκροψία ενός από τους νεκρούς, του 39χρονου άντρα, να δίνει τουλάχιστον απαντήσεις για τον τρόπο που δολοφονήθηκε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το θύμα έφερε βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων και τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Βορίζια: Αναβλήθηκε η κηδεία - Φόβοι για νέο μακελειό

όπως ήταν αναμενόμενο, με παλιές έχθρες να έχουν αναζωπυρωθεί, η κηδεία του 39χρονου δεν θα τελεστεί τελικά σήμερα, όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά το μεσημέρι της Δευτέρας, λόγω φόβων ότι η τελετή θα μπορούσε να γίνει το σκηνικό εκδικητικών χτυπημάτων.

Όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «αναζητούνται ακόμα δύο άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι στο περιστατικό», πέραν του ενός που φρουρείται νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο.

Πληροφορίες θέλουν όποιοι εμπλεκόμενοι αγνοούνται να έχουν σκορπίσει στα βουνά του Ψηλορείτη για να βρουν καταφύγιο, με την κα Δημογλίδου να εκτιμά πως θα μπορούσαν ως τώρα να έχουν φτάσει οπουδήποτε στην Κρήτη.

Ερωτηθείσα αν φοβούνται συνέχεια του κύκλου της βεντέτας, η κα Δημογλίδου απάντησε: Υπάρχουν ακόμα οικογένειες που μεγαλώνουν με αυτό τον τρόπο τα παιδιά τους και τα δηλητηριάζουν. Συνεχίζουν το μίσος χωρίς καν συγκεκριμένη αιτία, για αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε».

Βορίζια: Δύο προσαγωγές υπόπτων

Στην προσαγωγή δυο ατόμων, στο πλαίσιο των ερευνών για το μακελειό στα Βορίζια, προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις. Πρόκειται για δυο άτομα , ένας από κάθε οικογένεια που έχει εμπλακεί στην υπόθεση. Ο ένας από τους δυο προσαχθέντες, μάλιστα, κατά την ερευνα που έγινε, βρέθηκε με αδήλωτη καραμπίνα.

Όπως έγινε γνωστό, το χωριό Βορίζια έχει χωριστεί σε τρεις περιοχές όπου γίνονται οι εξονυχιστικές αστυνομικές έρευνες, σε σπίτια και αυτοκίνητα.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκύπτει ότι από την Αστυνομια αναζητούνται τουλάχιστον τρία άτομα και από τις δυο οικογένειες, ως ύποπτοι για εμπλοκή στο μακελειό.

Την ίδια ώρα στο ΠΑΓΝΗ φρουρούμενοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται τα δυο άτομα που τραυματίστηκαν χθες και όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομια, ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό.

Πάντως μέχρι στιγμής, στις έρευνες που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, δεν έχουν βρεθεί όπλα.