Γυναίκα με 90% αναπηρία περίμενε μισή μέρα στα επείγοντα: Σοβαρή καταγγελία για το Λαϊκό

Άλλη διάσταση δίνει στον «Γολγοθά» που τραβά ο μέσος ασθενής του ΕΣΥ δίνει η καταγγελία-σοκ που κάνει γυναίκα, πάσχουσα από σκλήρυνση κατά πλάκας και με 90% αναπηρία, την οποία το Λαϊκό Νοσοκομείο άφησε να περιμένει για μισή μέρα.

Όπως αναδεικνύει το Εξελίξεις Τώρα του MEGA, η καταγγέλλουσα περίμενε για σχεδόν 11 ώρες πάνω σε ένα φορείο, χωρίς να της προσφερθεί ουσιαστική φροντίδα. Όπως λέει η ίδια, προσήλθε στο νοσοκομείο περί τις 15.00 και έφυγε κατά τις 02.10 της επομένης.

Την ημέρα του συμβάντος, ξύπνησε με ιδιαίτερα αυξημένη πίεση και εκδήλωσε αφόρητους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Έσπευσε τότε στο Λαϊκό, χωρίς βέβαια να περιμένει πως αυτό δεν θα ήταν το τέλος, αλλά η αρχή της ταλαιπωρίας της.

«Έφυγα με μηδέν στο πηλίκο»: Τι καταγγέλλει η γυναίκα

Μάλιστα, όλη αυτή η βασανιστική αναμονή ήταν για το τίποτα, αφού στο τέλος η γυναίκα απλά παρελήφθη από τον σύζυγό της και επέστρεψε σπίτι, μην αντέχοντας την κακουχία.

Το τραγικό; Κανένα μέλος του προσωπικού δεν ενδιαφέρθηκε ή ζήτησε καν τον λόγο από τον σύζυγο, ο οποίος περνούσε από τους διαδρόμους του νοσοκομείου με το φορείο και μία ασθενή επάνω.

Η ίδια αναφέρει: «Με το έφτασα πήγα στον ογκολόγο, ο οποίος είχε πέντε λεπτά διαθέσιμα για να με εξετάσει. Μετά με κατέβασαν στον διάδρομο που ήταν το καρδιολογικό και το παθολογικό. Έμεινα 11 ώρες σε ένα φορείο.

Εγώ και άλλοι ασθενείς ήμασταν παρατημένοι πάνω σε ένα ράντσο και διαμαρτυρόμασταν. Τελικά, επειδή δεν άντεχα, ο σύζυγός μου με πήρε με ο φορείο όπως ήμουν, με έβαλε στο αυτοκίνητο, και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να ρωτήσει πού πάτε ή γιατί φεύγετε. Έφυγα με μηδέν στο πηλίκο, μόνο το βραχιολάκι μου έμεινε».