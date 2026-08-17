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Βορίζια: Νέο επεισόδιο ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη

Δεν λέει να εκτονωθεί η κατάσταση στα Βορίζια ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη. Το νέο επεισόδιο ανάμεσα στις οικογένειες.

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Αστυνομική δύναμη στα Βορίζια
Αστυνομική δύναμη στα Βορίζια | Eurokinissi
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Δεν λέει να εκτονωθεί η κατάσταση στα Βορίζια ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη. 

Σύμφωνα με το neakriti.gr ένα νέο επεισόδιο σημειώθηκε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου οδηγώντας τη μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη οδηγήθηκαν στις Αρχές μετά από εκατέρωθεν μηνύσεις.

Πιο συγκεκριμένα η κουνιάδα ενός εκ των προφυλακιστέων γιών της οικογένειας Φραγκιαδάκη υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε απειλές.

Μετά τη μήνυση, η μητέρα του 39χρονου συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Ωστόσο, η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί.

Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη προχώρησε με τη σειρά της σε μήνυση σε βάρος της γυναίκας από την οικογένεια Φραγκιαδάκη. Ακολούθησε και η σύλληψη της δεύτερης γυναίκας,

Στη συνέχεια οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες, ωστόσο η ένταση ανάμεσα στις οικογένειες που δεν λέει να εκτονωθεί ανησυχεί τις Αρχές.

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