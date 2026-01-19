Βορίζια: Νέος κύκλος αντιπαράθεσης των 2 οικογενειών - Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Νέα δεδομένα προκύπτουν από τα ιατροδικαστικά ευρήματα για το μακελειό στα Βορίζια, που είχε συγκλονίσει την Κρήτη και το πανελλήνιο πριν από δύο μήνες. Το πόρισμα φωτίζει κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με τη θανατηφόρα σφαίρα που στέρησε τη ζωή στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η ιατροδικαστική έκθεση φαίνεται να ανοίγει νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο αντίδικων πλευρών. Οι συνήγοροι της οικογένειας Καργάκη κάνουν λόγο για «ανατροπή» των έως τώρα εκτιμήσεων, ενώ οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας Φραγκιαδάκη δεν συμμερίζονται αυτή την ερμηνεία.

Κομβικό σημείο του πορίσματος θεωρείται η φορά του τραύματος. Όπως προκύπτει, η θανατηφόρα βολίδα είχε κατεύθυνση ελαφρώς από κάτω προς τα πάνω, με δεδομένο ότι η 56χρονη βρισκόταν σε όρθια θέση. Ο θάνατός της αποδίδεται σε βαριές κακώσεις του θώρακα από μονήρη, διαμπερή βολή πυροβόλου όπλου μεγάλου διαμετρήματος.

Η έκθεση εκτιμά ότι χρησιμοποιήθηκε όπλο υψηλής κινητικής ενέργειας, πιθανότατα πολεμικό τυφέκιο, καθώς η βολίδα διέτρησε δύο σπονδύλους και εξήλθε από το σώμα. Σημειώνεται ότι δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί ιατροδικαστικά η ακριβής απόσταση από την οποία ερρίφθη ο πυροβολισμός.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το τραύμα είχε φορά από αριστερά προς τα δεξιά, από πίσω προς τα εμπρός και ελαφρώς από κάτω προς τα πάνω, με τη διεύθυνση να περιγράφεται βάσει της ανατομικής στάσης του σώματος. Η βολίδα εισήλθε από την αριστερή ωμοπλάτη, στην οπίσθια μασχαλιαία γραμμή, και εξήλθε από τον δεξιό βραχίονα.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς νομικής αξιολόγησης, καθώς η φορά της βολίδας θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης. Από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, βασικός ύποπτος παραμένει προφυλακισμένο μέλος της οικογένειας Καργάκη, το οποίο φέρεται να πυροβολούσε με καλάσνικοφ από ψηλότερο σημείο, στη θέση «Πρίνος».

Αντίθετα, η οικογένεια Καργάκη υποστηρίζει ότι ο θανάσιμος πυροβολισμός δεν προήλθε από όπλο της δικής της πλευράς. «Πρόκειται για στοιχείο που δίνει σαφώς νέα τροπή στην υπόθεση», ανέφερε ο δικηγόρος Άγγελος Ζερβός, συνήγορος προφυλακισμένου μέλους της οικογένειας Καργάκη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δικηγόρος Διονύσης Βέρρας, ο οποίος δήλωσε ότι, εφόσον επιβεβαιώνεται ιατροδικαστικά πως η φορά της βολίδας ήταν από κάτω προς τα πάνω, τότε αυτή δεν μπορεί να συνδεθεί με κανέναν από τους κατηγορούμενους της δικής τους πλευράς.