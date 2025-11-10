Βορίζια: Οι Αρχές ξέρουν ποιος έβαλε τη βόμβα και ποιος έδωσε την εντολή - Μέλη της δύο οικογένειας τα έπιναν μαζί

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης. Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και τα όσα είπε στο Live News του Mega, οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης έπεσε νεκρός αφού τον πυροβόλησαν με τρία διαφορετικά όπλα.

Πρόκειται για ένα καλάσνικοφ, για ένα πιστόλι ενώ το αυτοκίνητό του δέχτηκε πυρά στο πίσω μέρος από καραμπίνα.

Ο αστυνομικός συντάκτης είπε επίσης, πως σύμφωνα με μαρτυρία, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν από την οικογένεια της 56χρονης αλλά και οι τραυματίες από τη συμπλοκή μπήκαν στο ίδιο όχημα.

Έτσι, οι Αρχές εκτιμούν πως πέρα από τα βουνά που ενδέχεται να έχουν κρύψει τα όπλα, θα πρέπει να ελεγχθούν και τα ορεινά μέρη, ειδικά η διαδρομή που ακολούθησε η οικογένεια της 56χρονης ώστε να μεταφέρει τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Από την άλλη, οι Αρχές θεωρούν πως τα όπλα που χρησιμοποίησε ο 39χρονος Φ.Κ. τα έχει κρύψει άτομο που ήδη κατηγορείται για τη συμπλοκή ή ακόμα και μία γυναίκα.

Μέσα από τις φυλακές η εντολή για τη βόμβα

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, εκτός των άλλων, βρίσκεται και η βόμβα που εξερράγη στο σπίτι της οικογένειας της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη την Παρασκευή 31/10, μόλις μία ημέρα πριν το μακελειό.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι Αρχές πιστεύουν πως η εντολή για την ανάθεση της κατασκευής της βόμβας δόθηκε μέσα από τις φυλακές του Αλικαρνασσού και πως η επίσκεψη του Φανούρη Καργάκη στις φυλακές, μόλις μία ημέρα πριν το μακελειό, δεν είναι τυχαία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές εκτιμούν πως την βόμβα της έφτιαξε ένας συγκρατούμενος των μελών της οικογένειας του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος ήξερε από εκρηκτικά.

Την ίδια ώρα, η τοποθέτηση της βόμβας εκτιμάται πως έγινε από νεαρό μέλος της οικογένειας του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος δεν είναι κάποιο από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης μέχρι στιγμής.

Οι σχέσεις των δύο οικογενειών

Οι δύο οικογένειες της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια της Κρήτης μισιούνται είναι ωστόσο και συγγενείς ενώ σε άλλες περιπτώσεις έπιναν μαζί.

«Έγινε μία σημαντική κουμπαριά για να σταματήσουν οι διαμάχες και όλα αυτά και πάλι τα ίδια ξεκινήσανε, δηλαδή έχουμε βαρεθεί να τα λέμε αυτά. Αυτοί δεν σέβονται τίποτα. Όταν δεν σέβεσαι την συντεκνία που είναι το πιο ιερό πράγμα που υπάρχει… Και με τον Μ. μου κάνανε παρέα ένα διάστημα μετά πάλι. Πάντα αυτοί κάνανε την αρχή. Τώρα το τι λένε δεν μας απασχολεί. Εμείς ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Πόσους σασμούς, πόσες φορές και πάντα την αρχή την κάνουν αυτοί», λένε από την οικογένεια Φ.

Δύο βαφτίσεις και ένας γάμος έχουν γίνει μεταξύ των δύο οικογενειών. Φωτογραφίες εμφανίζουν μαζί μέλη των δύο οικογενειών σε χαλαρές, καθημερινές στιγμές.