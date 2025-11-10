Μετά τις απολογίες τους, δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη οδηγήθηκαν στη φυλακή, ανεβάζοντας στους επτά τον συνολικό αριθμό των προφυλακισμένων για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια.

Με συνοπτικές διαδικασίες ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία των απολογιών για δύο συγγενείς του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, πρόκειται για τον 43χρονο γαμπρό του θύματος και έναν 48χρονο συγγενή, οι οποίοι πέρασαν μόλις λίγα λεπτά στο γραφείο της Ανακρίτριας, γεγονός που δείχνει ότι δεν επεκτάθηκαν σε λεπτομέρειες για τα γεγονότα της αιματηρής ημέρας.

Οι ισχυρισμοί των Καργάκηδων

Ο 43χρονος γαμπρός του θύματος, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό, φέρεται να κρατούσε καλάσνικοφ και να πυροβολούσε την ημέρα του επεισοδίου. Στην απολογία του, ωστόσο, προτίμησε να κάνει χρήση του δικαιώματος σιωπής, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά στα γεγονότα.

Ο 48χρονος συγγενής επέλεξε να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα. Σε αυτό αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε στην κατοχή του όπλο, δεν πυροβόλησε και δεν συμμετείχε με κανέναν τρόπο στο περιστατικό.

Παρά τις θέσεις που εξέφρασαν, Εισαγγελέας και Ανακρίτρια αποφάσισαν την προφυλάκιση και των δύο κατηγορουμένων, κρίνοντας ότι πρέπει να παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι τη δίκη.

Οι προφυλακίσεις από την οικογένεια Φραγκιαδάκη

Τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη κρίθηκαν προφυλακιστέα για την εμπλοκή τους στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια.

Αν και οι απολογίες τους είχαν προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, η ανακρίτρια μετέβη το βράδυ της Κυριακής στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, ώστε να εξεταστούν παρουσία των δικηγόρων τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά τις απολογίες, και οι τρεις αποφασίστηκε να προφυλακιστούν.

Την ίδια στιγμή, το MEGA παρουσίασε το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής μέσα από φωτογραφικά ντοκουμέντα. Στις 11:14 το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, λίγο πριν ξεσπάσει το επεισόδιο, το αυτοκίνητο του 39χρονου Φανούρη –ο οποίος στη συνέχεια έπεσε νεκρός– καταγράφεται να εξέρχεται από το σπίτι του, έχοντας μαζί του οπλισμό.

Στη συνέχεια κινείται προς το κέντρο του χωριού, όπου λίγη ώρα αργότερα σκοτώθηκε.

Δύο λεπτά μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών, στις 11:16, φαίνεται δεύτερο αυτοκίνητο να αποχωρεί από το χωριό, στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι που δέχτηκε πυρά και έχει ήδη καταθέσει στις αρχές. Στις 11:20, η σύζυγος του θύματος καταγράφεται να τρέχει προς το σημείο όπου έπεσε νεκρός ο άντρας της.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό που ενδέχεται να οδηγήσει στον εντοπισμό του βαρύ οπλισμού των δραστών. Στο βίντεο εμφανίζονται ο 43χρονος πιστολέρο και ο 48χρονος συνεργός του να μεταφέρουν τον 39χρονο συγγενή τους με αγροτικό όχημα προς το νοσοκομείο.

Οι αρχές θεωρούν πιθανό ότι στο ίδιο όχημα μεταφέρθηκε και μέρος του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή.