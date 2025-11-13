Βορίζια: Πώς οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψη του 23χρονου για τη βόμβα - Σήμερα στον Εισαγγελέα

Ενώπιον του εισαγγελέα πρόκειται να βρεθεί ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη για την έκρηξη που σημειώθηκε πριν το μακελειό στα Βορίζια, ο οποίος συνελήφθη ως ο όγδοος εμπλεκόμενος της αιματηρής βεντέτας.

Η σύλληψη του κατηγορούμενου πραγματοποιήθηκε σε Κοιμητήριο της περιοχής, αθόρυβα και μακριά από τις κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων, από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς, ως βασικός ύποπτος για την τοποθέτηση της βόμβας την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, που πυροδότησε το ραντεβού θανάτου ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Ο 23χρονος πρόκειται να οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη (13/11) ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί καθώς όπως σημείωσε και η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου: «Δεν έχει απολογηθεί ακόμα στην Αστυνομία καθώς συνελήφθη με ένταλμα σύλληψης».

«Υπάρχουν στοιχεία, μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου ατόμου ως εκείνον που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό», ανέφερε η ιδία για το πως η αστυνομία έφτασε στη σύλληψη του 23χρονου κατηγορούμενου.

Μέχρι στιγμής, πέντε από τους προσωρινά κρατούμενους είναι από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και τρεις από την οικογένεια Καργάκη.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν τόσο τον ηθικό αυτουργό όσο και το άτομο που κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό, που εξερράγη στο σπίτι του 27χρονου, ο οποίος επίσης συγκαταλέγεται στους προσωρινά κρατούμενους.