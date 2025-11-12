Βορίζια: Ο 23χρονος που συνελήφθη για τη βόμβα, το «εβίβα» και ο αποτυχημένος σασμός

«Πριν ξεκινήσεις ένα ταξίδι εκδίκησης, σκάψε δύο τάφους»! Αν και ελέγχεται το κατά πόσο η φράση φέρει την υπογραφή του Κομφούκιου η σοφία της είναι αναμφισβήτητη.

Πριν από λίγες ώρες (νωρίς το βράδυ της Τετάρτης 12/11) συνελήφθη ένας νέος μόλις 23 ετών καθώς φέρεται να τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο επίμαχο σπίτι στα Βορίζια στις 31/10. Το ίδιο βράδυ κάποιοι πυροβόλησαν το σπίτι του πατέρα του. Λίγες ώρες μετά έγινε το μακελειό που οδήγησε δυο ανθρώπους στο χώμα και επτά στη φυλακή.

Ο 23χρονος που συνελήφθη απόψε με την κατηγορία του βομβιστή είναι ο γιος του ανθρώπου που διεκδικούσε το συγκεκριμένο σπίτι και που όταν έγιναν οι προσπάθειες για σασμό είχε θέσει ως όρο τη μεταπώληση του σε εκείνον από την αντίπαλη οικογένεια. Οι μεσίτες πέρσι μετά το μαχαίρωμα του γιου του από νέο της άλλης οικογένειας έπιασαν δουλειά.

Σημείωση σημαντική δεν επιλήφθηκαν οι αρχές αλλά οι μεσίτες!

Το αντίτιμο για το σπίτι ορίστηκε στο ποσό των 150.000 ευρώ. «Είναι πολλά» απάντησε η οικογένεια που διεκδικούσε το ακίνητο. Χαλάρωσαν οι μεσίτες και έβαλαν μπροστά το δεύτερο σχέδιο: Την παντρειά!

Ο ανιψιός του καπετάνιου της μιας οικογένειας να «κλέψει» την ανιψιά του καπετάνιου της άλλης φαμίλιας. Την προσπάθεια του σασμού διέκοψε πριν από λίγους μήνες η σύλληψη του διεκδικητή του σπιτιού με την κατηγορία της σύστασης συμμορίας για ζωοκλοπές.

Ο ίδιος, ο γιος του και ο 19χρονος αδελφός του 39χρονου που έπεσε νεκρός στο μακελειό της 1ης Νοεμβρίου κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Η οικογένεια τους θεώρησε πως πίσω από τις συλλήψεις είναι η αντίπαλη οικογένεια. Η εμφάνιση μαστόρων και η έναρξη εργασιών στο επίμαχο σπίτι μαζί με ολόκληρη την τοπική παθογένεια που συγχέει την ανδρεία και την τιμή με την αλαζονεία κ την ισχύ των όπλων, φέρεται να οδήγησε έναν νέο στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Τα «γιατί;»

Γιατί; Γιατί δε μεταπούλησαν το σπίτι που ήθελε ο πατέρας του, γιατί τον «κάρφωσαν» στην αστυνομία, γιατί μαχαίρωσαν τον αδελφό του και γιατί δεν ήθελε να τους βλέπει να φτιάχνουν το σπίτι που ήθελαν εκείνοι.

Όλα λάθος

Ο 39χρονος μια μέρα πριν την έκρηξη επισκέφτηκε το κατάστημα των φυλακών που κρατούνται ο 19χρονος αδελφός του, ο ξάδελφος του – που είναι και σύζυγος της αδελφής του - και πρόκειται για τον άνθρωπο που διεκδικούσε το σπίτι, και ο ανιψιός του.

Την ημέρα της κηδείας του 39χρονου οι έγκλειστοι αυτοί συγγενείς του όταν απορρίφτηκε το αίτημα τους να παραστούν σε αυτήν, δημιούργησαν επεισόδιο στο σωφρονιστικό κατάστημα. Η έφοδος των αστυνομικών έβγαλε «λαβράκι» καθώς εντοπίστηκε μία δίκαρτη συσκευή τηλεφώνου…

Δόθηκε η εντολή από τις φυλακές για τη βόμβα; Ήξερε ο 39χρονος για το σχέδιο;

Ίσως να μη μάθουμε ποτέ. Όπως ποτέ δεν έμαθαν τα παιδιά στα Βορίζια πως «ο άνθρωπος που σκοτώνει για την τιμή του, χάνει ακριβώς αυτό που ήθελε να υπερασπιστεί» Πως «Η ''τιμή'' χωρίς φρόνηση γίνεται ύβρις».

Δε φταίνε τα παιδιά που δε διδάχτηκαν Καμύ, Κάντ και Αριστοτέλη. Φταίνε όλοι εκείνοι που τους συμφέρει η διατήρηση αυτής της αφορμισμένης τιμής, της αφορμισμένης ανδρείας.

Βλέπετε είναι πιο διαχειρίσιμοι οι άνθρωποι που έχουν όπλα από εκείνους που έχουν κρίση.