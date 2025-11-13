Βορίζια: Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 23χρονος - Από την πίσω πόρτα στα δικαστήρια

Υπό μεγάλη συνοδεία αστυνομικών οδηγήθηκε στο δικαστήριο σήμερα Πέμπτη( 13/11) προκειμένου να απολογηθεί, ο 23χρονος ανηψιός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό πριν ξεκινήσει το μακελειό στα Βορίζια.

Ο 23χρονος κατηγορούμενος αφού βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου. Ο ίδιος οδηγήθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί στα δικαστήρια Ηρακλείου, υπό συνοδεία αστυνομικών, εισερχόμενος από την πίσω πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 23χρονος έχει καταγραφεί σε βίντεο να φτάνει στο σημείο με αυτοκίνητο, παρκάροντας έξω από το σπίτι των Φραγκιαδάκηδων και τοποθετώντας τη βόμβα στην είσοδο. Ακολουθεί ισχυρή έκρηξη, που προκαλεί σοβαρές υλικές ζημιές ενώ αποτέλεσε αφορμή για όσα συνέβησαν στη συνέχεια.

Βορίζια: Βιντεοληπτικό υλικό «πρόδωσε» τον 23χρονο

Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τον 23χρονο ανιψιό του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, έπειτα από ανάλυση οπτικού υλικού, μαρτυριών και εργαστηριακών ευρημάτων.

Όπως επεσήμανε η κ. Δημογλίδου: «Υπάρχουν στοιχεία, μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου ατόμου ως εκείνον που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό».

Στο βίντεο εμφανίζεται να σταματά έξω από το σπίτι ενός 27χρονου μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, να ανοίγει το πορτπαγκάζ και να αφαιρεί τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Στη συνέχεια, τρέχει προς την είσοδο του σπιτιού, αφήνει τη βόμβα και απομακρύνεται, δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές. Εναντίον του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, και εντοπίστηκε χθες, Τετάρτη, στα Βορίζια, όπου συνελήφθη από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσαράς.

Λίγες ώρες αργότερα, ο νεαρός οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, όπου κλήθηκε να καταθέσει. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο 23χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τη βομβιστική επίθεση.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν τόσο τον ηθικό αυτουργό όσο και το άτομο που κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό, που εξερράγη στο σπίτι του 27χρονου, ο οποίος επίσης συγκαταλέγεται στους προσωρινά κρατούμενους.