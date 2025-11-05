Βορίζια: Στα χέρια της ΕΛΑΣ βίντεο με τον γαμπρό του 39χρονου θύματος να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφεται ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί από ταράτσα στην αιματηρή συμπλοκή το περασμένο Σάββατο στα Βορίζια, φέρεται να έχει στη διάθεση της η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με το Mega, στο βίντεο διακρίνεται ο 43χρονος να βρίσκεται ψηλά στο χωριό κοντά στα σπίτια που ανήκουν σε συγγενείς του 39χρονου. Υπενθυμίζεται ότι ο θάνατος της 56χρονης νοσοκόμας Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη φέρεται να προήλθε πιθανότατα από καλάσνικοφ.

Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Υπενθυμίζεται ότι ο γαμπρός του 39χρονου θύματος συνελήφθη νωρίτερα, καθώς κυνηγετική καραμπίνα, φυσίγγια κυνηγετικού τύπου και μεγάλο αριθμό σφαιρών 9mm φέρονται να ήταν ιδιοκτησίας του.

Σημειώνεται ότι ο 43χρονος που συνελήφθη, κατηγορείται για συμμετοχή στη συμπλοκή, ενώ είχε κατηγορηθεί για υπόθεση ζωοκλοπής πριν μήνες. Είναι βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 56χρονης γυναίκας στην Κρήτη, ενώ εξετάζεται αν είναι αυτός που την πυροβόλησε και τη σκότωσε.

Η οικογένεια του 39χρονου δηλώνει αποφασισμένη να μην προχωρήσει σε νέο «σασμό», τονίζοντας ότι οι προηγούμενες προσπάθειες συμφιλίωσης είχαν αποτύχει. «Δεν μπορούμε να είμαστε πια γείτονες», ανέφεραν χαρακτηριστικά συγγενείς του θύματος, απορρίπτοντας κάθε διάθεση συνεννόησης από την άλλη πλευρά.

Η άρνηση αυτή έχει εντείνει τους φόβους για αναζωπύρωση βεντέτας, καθώς οι δύο οικογένειες ζουν σε πολύ μικρή απόσταση.