Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν σε σπηλιά λίγο έξω από τα Βορίζια, σε χώρο που ανήκει στον γαμπρό του 39χρονου θύματος, μια κυνηγετική καραμπίνα, φυσίγγια κυνηγετικού τύπου και μεγάλο αριθμό σφαιρών 9mm.

Η είσοδος της σπηλιάς ήταν προσεκτικά φραγμένη με πέτρες και ξύλα, γεγονός που δείχνει ότι η απόκρυψη έγινε πρόσφατα. Ο γαμπρός του θύματος συνελήφθη, καθώς το όπλο βρέθηκε σε ιδιοκτησία του.

Η οικογένεια του 39χρονου δηλώνει αποφασισμένη να μην προχωρήσει σε νέο «σασμό», τονίζοντας ότι οι προηγούμενες προσπάθειες συμφιλίωσης είχαν αποτύχει. «Δεν μπορούμε να είμαστε πια γείτονες», ανέφεραν χαρακτηριστικά συγγενείς του θύματος, απορρίπτοντας κάθε διάθεση συνεννόησης από την άλλη πλευρά.

Η άρνηση αυτή έχει εντείνει τους φόβους για αναζωπύρωση βεντέτας, καθώς οι δύο οικογένειες ζουν σε πολύ μικρή απόσταση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει:

«Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Στον ανακριτή τα τρία αδέλφια για το μακελειό

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου μετέβησαν σήμερα (05/11) Εισαγγελέας και Ανακρίτρια, προκειμένου να κινήσουν τη διαδικασία των ποινικών διώξεων σε βάρος των τριών αδελφών που παραδόθηκαν χθες στις Αρχές, έπειτα από το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, αναμένεται –σύμφωνα με τις εκτιμήσεις– να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός την παραμονή της φονικής συμπλοκής.

Στο Αυτόφωρο ο ξενοδόχος για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας

Στο Αυτόφωρο οδηγήθηκαν ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στον Κόκκινο Πύργο και ο γιος του, καθώς στο συγκεκριμένο κατάλυμα φέρεται να είχε βρει προσωρινό καταφύγιο ο 19χρονος στρατιώτης - ο νεότερος από τους τρεις κατηγορούμενους για την υπόθεση.

Ο 16χρονος γιος του ξενοδόχου αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ο πατέρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και πιθανή υπόθαλψη εγκληματία.

Οι αρχές εξετάζουν εάν το ξενοδοχείο λειτούργησε ως «κρυψώνα» για τον στρατιώτη, ο οποίος είχε λάβει άδεια την ημέρα του φονικού, γεγονός που εμπλέκει πλέον και τη στρατιωτική δικαιοσύνη.

Η παράδοση των τριών αδελφών

Τα τρία αδέλφια, ηλικίας 29, 27 και 19 ετών, που κατηγορούνται για συμμετοχή στη φονική συμπλοκή, παραδόθηκαν στις αρχές έπειτα από τέσσερις ημέρες αναζήτησης. Υπό την πίεση ερευνών σε σπίτια συγγενών και προσαγωγών φίλων τους, επικοινώνησαν με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και συμφώνησαν να εμφανιστούν.

Έφτασαν με ταξί σε πρατήριο καυσίμων και στη συνέχεια οδηγήθηκαν με ισχυρή αστυνομική συνοδεία στο Ηράκλειο, όπου κρατούνται βάσει ενταλμάτων.

Το άφαντο οπλοστάσιο

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο φονικό συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Αστυνομικοί ερευνούν ακόμη και μνήματα και πηγάδια στον Ψηλορείτη με τη βοήθεια ανιχνευτών μετάλλων, χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τουλάχιστον τρεις διαφορετικοί τύποι όπλων χρησιμοποιήθηκαν, ενώ η βαλλιστική εξέταση αναμένεται να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό. Οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι ο θάνατος της 56χρονης γυναίκας προήλθε από καλάσνικοφ.