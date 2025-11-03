Βορίζια: Στέλνουν ψυχολόγους για να βοηθήσουν την κοινότητα μετά τη βεντέτα

Με αφορμή την αναβίωση της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια, όπως έγινε γνωστό από την 7η ΥΠΕ Κρήτης, δημιουργείται Υπηρεσία Ψυχολογικής Υποστήριξης για ενήλικες και παιδιά από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων.

Η υπηρεσία θα στεγαστεί στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, με σκοπό την παροχή ψυχοκοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης σε όσους το επιθυμούν, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, και θα λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 16:00, στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Βορίζια: Ψυχολογική υποστήριξη στην τοπική κοινωνία

Όπως αναφέρεται, για πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 28923 40100, ενώ για επείγουσες ανάγκες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, στο τηλέφωνο 6946638402.

«Η υποστήριξη της ψυχικής υγείας των κατοίκων της περιοχής αποτελεί προτεραιότητα για τη Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, το Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας αυτής και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μοιρών, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της κοινότητας για κάθε αναγκαία βοήθεια» αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση.