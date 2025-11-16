Χρυσοχοΐδης για οπλοκατοχή στην Κρήτη: «Ήρθε η ώρα να ξεριζώσουμε αυτό το κακό»

Για τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις περί οπλοκατοχής που έρχονται μίλησε, μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο ΕΡΤNEWS αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «ήρθε η ώρα να ξεριζώσουμε αυτό το κακό», μιλώντας για το μακελειό στα Βορίζια.

Στο στόχαστρο βρίσκονται δυσπρόσιτες περιοχές του Ψηλορείτη όπου επικρατούν, όπως είπε, παραβατικές αντιλήψεις ενώ επανέλαβε ότι ετοιμάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις για το καθεστώς οπλοκατοχής, τις οποίες θα ανακοινώσει ο ίδιος στην Κρήτη μέσα στις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, όπως είπε, δημιουργούνται ειδικές υπηρεσίες που θα αναλάβουν τη διαχείριση και τον έλεγχο της διακίνησης όπλων και πυρομαχικών:

«Έχουν επικρατήσει αντιλήψεις που στηρίχθηκαν στην ανοχή. Πρέπει να τις ξεριζώσουμε, ακόμη και ως απλή νοοτροπία. Από τις «μπαλωθιές» μέχρι τον τρόπο που επιλέγουν ορισμένοι να λύνουν τις διαφορές τους», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Κρίσιμο λάθος» χαρακτήρισε όσον αφορά την καθυστέρηση στην αντίδραση της αστυνομίας λέγοντας πως: «Είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι μπορεί να προλαβαίνει τις βεντέτες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιβάλλουμε την αντίληψη της πρόληψης και της αλλαγής νοοτροπίας. Πρέπει να ξηλώσουμε την αντίληψη ότι οικογένειες με τα χρήματα και τα όπλα τους επιβάλλουν τα συμφέροντά τους και αυτό θα το ξεριζώσουμε».

Χρυσοχοΐδης για καταδίκες στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: «Εκπροσωπούν τον λαό αυτοί;»

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες καταδίκες μελών του Ρουβίκωνα για ανάρτηση πανό μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο υπουργός διερωτήθηκε:

«Γιατί έπρεπε να σηκώσουν το πανό μπροστά στο μνημείο; Για να μας πουν τι; Εκπροσωπούν τον λαό; Ήρθαν να μας δείξουν ότι γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τον νόμο;».

Ακόμα ζήτησε «να επικρατήσει η λογική», σχετικά με την επερχόμενη επέτειο του Πολυτεχνείου, σημειώνοντας ότι «δεν είναι γιορτή για να καταστρέφουν».

Χρυσοχοΐδης για σχέδιο αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά: «Δεν υπάρχουν άβατα»

Για το ζήτημα της αστυνόμευσης σε περιοχές με πληθυσμούς Ρομά, τόνισε ότι «το πρώτο βήμα είναι η παρουσία μέσα στους οικισμούς, ώστε να αντιληφθούν όλοι ότι δεν υπάρχουν άβατα».

Όπως ενημέρωσε, στην Αττική ξεκίνησε χθες η εφαρμογή του μέτρου, με 120 αστυνομικούς να αναπτύσσονται σε κρίσιμες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

«Ναρκωτικά, όπλα, πυροβολισμοί, ακόμα και αυτοί που κυκλοφορούν με μικρά αυτοκίνητα που μετατρέπουν σε κλαμπ και διαταράσσουν τους πολίτες, όλα αυτά δεν έχουν θέση στην κοινωνία», τόνισε.