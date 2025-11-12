Σε νέα σύλληψη προχώρησαν οι Aρχές για το μακελειό στα Βορίζια. Πρόκειται για έναν 23χρονο που φέρεται να τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι, λίγες ώρες πριν το αιματοκύλισμα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει ότι ύστερα από έρευνα και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, ταυτοποιήθηκε φερόμενος δράστης.

Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει: «Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Βορίζια: Το βίντεο που «έκαψε» τον 23χρονο

Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, ο 23χρονος ανιψιός φέρεται να καταγράφηκε σε βίντεο να φτάνει στο επίμαχο σπίτι στο οποίο συνέβη η έκρηξη.

Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, ο οδηγός άνοιξε το πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου, από όπου έβγαλε τον εκρηκτικό μηχανισμό (βόμβα), τον οποίο τοποθετεί στη συνέχεια μέσα στο σπίτι.

Μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα ο μηχανισμός πυροδοτήθηκε, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο σπίτι και αναστάτωση σε όλα τα Βορίζια. Αυτή η πράξη φέρεται να πυροδότησε την επόμενη μέρα την αιματηρή συμπλοκή, με τα δύο θύματα στο χωριό.

Μαρτυρία ιδιοκτήτη του σπιτιού: «Πιστεύω ότι ήρθε για να μας σκοτώσει»

Την ίδια στιγμή, ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, - ο οποίος υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άλλο χωριό τη μοιραία νύχτα στις 30 Οκτωβρίου - περιγράφει την στιγμή που αντίκρισε νεκρή τη θεία του.

Συγκεκριμένα, δήλωσε στον ΑΝΤ1: «Άκουσα κάποιον να φωνάζει τώρα θα δεις και μετά να φεύγει. Την ώρα που ανέβαινα τη σκάλα άρχισαν οι πυροβολισμοί. Λίγο μετά εμφανίστηκε το αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη.

Δεν τον είδα, αλλά άκουσα ριπές από εννιάρι (όπλο). Πιστεύω ότι ήρθε για να μας σκοτώσει. Από θαύμα ζούμε όλοι

Ήθελε να μας πετύχει με το αυτοκίνητο και να μας πατήσει.

Ανέβηκα στο δρόμο και είδα τη θεία μου νεκρή. Η άλλη θεία μου ήταν τραυματισμένη, όπως και ο αδελφός και ο ξάδελφος μου. Μας πυροβόλησαν ξανά από άλλο σημείο».

Βορίζια: Το σπίτι που τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός

Ο 27χρονος αφήνει να εννοηθεί ότι οι «Καργάκηδες» ήθελαν το εν λόγω σπίτι καθώς πίστευαν ότι η τοποθεσία του ανήκει στην «δική τους περιοχή του χωριού».

«Το σπίτι πωλείται από το 1990. Πιστεύω ότι ήθελαν να με διώξουν για να το πάρουν, επειδή θεωρούν ότι η περιοχή τους ''ανήκει''

Υπάρχουν χρόνια διαφορές για ζώα και χωράφια. Το σπίτι ήταν χαλάσματα και το έκανα από την αρχή με δικά μου χέρια. Μου έχει κοστίσει πάνω από 150.000 ευρώ», δήλωσε ο 27χρονος ιδιοκτήτης.

Μακελειό στα Βορίζια: Άφαντα τα όπλα

«Κλειδί» στην υπόθεση αποτελούν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν για το φονικό, τα οποία παραμένουν στο κάδρο των ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το μεσημέρι του Σαββάτου, λίγη ώρα μετά το μακελειό, συγγενείς εμπλεκομένων, αφού μετέφεραν τους τραυματισμένους σε κέντρα υγείας, έκρυψαν όλα τα όπλα.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο αριθμός των όπλων αλλά και το πόσοι ήταν εκείνοι που άνοιξαν πυρ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 39χρονος δέχτηκε τουλάχιστον 4 σφαίρες, εκ των οποίων οι 2 θανατηφόρες, από 2 διαφορετικού διαμετρήματος πυροβόλα όπλα. Ενώ η 56χρονη έπεσε θύμα ενός πυροβολισμού.

