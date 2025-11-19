Βορίζια: Τα πιθανά σενάρια για το πού είναι κρυμμένα τα όπλα - Στο Ρέθυμνο ο Χρυσοχοΐδης

Σε εξέίξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση στα Βορίζια της Κρήτης και μέχρι στιγμής δύο άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με την κατηγορία για ανθρωποκτονία. Την ίδια ώρα, στο Ρέθυμνο μεταβαίνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Συγκεκριμένα, αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας πλέον και ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδερφών Φραγκιαδάκη και αδερφός της 56χρονης που έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, ο οποίος απολογείται ενώπιον του Ανακριτή την Παρασκευή.

Χθες, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού και από εκεί οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου, καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα από την περασμένη εβδομάδα από την αρμόδια Ανακρίτρια για συμμετοχή το στο αιματηρό επεισόδιο.

Μάλισυα, ο ίδιος φέρεται να είναι ο άνθρωπος, που μαζί με τον 19χρονο γιο του, φρόντισε να εξαφανίσει τα όπλα της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μετά το αιματηρό επεισόδιο.

Βορίζια: Τα προφίλ των συλληφθέντων

Συνολικά οι αρχές μέχρι σήμερα έχουν συλλάβει 9 άτομα, εκ των οποίων οι 8 αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Πρόκειται για δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, τον γαμπρό και τον ξάδελφο του 39χρονου Φανούρη, καθώς και έξι πλέον μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, τον 58χρονο πατέρα των τεσσάρων προφυλακισμένων αδελφών και έναν ξάδελφό τους.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 23χρονος που κατηγορείται για την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, μετά από διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα. Για την προφυλάκισή του ή όχι θα αποφανθεί τις επόμενες ημέρες, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Τα σενάρια για το πού βρίκσονται τα όπλα του μακελειού

Τα όπλα έχουν τοποθετηθεί σε κρυψώνες εκτός του χωριού, εκτιμούν οι αστυνομικοί, οι οποίοι αναζητούν τις κινήσεις των υπόπτων και τα δρομολόγια τους, μέσω της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι εμπλεκόμενοι, είτε μόνοι τους είτε με βοήθεια άλλων, να έστειλαν μετά τις επιθέσεις τα όπλα σε δύσβατες ορεινές κρυψώνες του Ψηλορείτη, από όπου τα «ξεθάβουν», κάθε φορά που απαιτείται «ξεκαθάρισμα» λογαριασμών.