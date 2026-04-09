Βούλα: Ανήλικη εντοπίστηκε μόνη της σε λεωφορείο – Είπε ότι το έσκασε γιατί τη χτυπούσαν οι γονείς της

Ένα 12χρονο κορίτσι επέβαινε μόνο του σε αστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου στη Βούλα το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης (8/4).

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η ανήλικη έδειχνε πως ήταν σε σύγχυση και οι επιβαίνοντες στο λεωφορείο ενημέρωσαν την αστυνομία. Στη συνέχεια φέρεται να ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν, τήν είχε χτυπήσει η μητέρα της και μια μέρα νωρίτερα είχε πράξει το ίδιο και ο πατέρας της.

Έπειτα -όπως υποστήριξε- έφυγε από το σπίτι της, επειδή φοβήθηκε χωρίς να ξέρει που να πάει. Η αλλοδαπή μητέρα της ανήλικης, ηλικίας 51 ετών, συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και έκθεση ανηλίκου.

Ο πατέρας της ηλικίας 59 ετών δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται αφού φέρεται να αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και η 12χρονη μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο Παίδων.