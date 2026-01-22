Βούλα: Μέσα στη θεομηνία, έκλεψαν πλαστικά εξαρτήματα από σταθμευμένο αυτοκίνητο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες στη Βούλα, την ώρα που η περιοχή δοκιμαζόταν από έντονη κακοκαιρία και οι περισσότεροι δρόμοι είχαν πλημμυρίσει.

Μέσα στη βροχή και την αναστάτωση, άγνωστοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία κόσμου και αφαίρεσαν τα πλαστικά εξαρτήματα από σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στη φωτογραφία που εξασφάλισε η εκπομπή «Newsroom», φαίνεται καθαρά ότι τα ανταλλακτικά λείπουν από τις δύο πλευρές του οχήματος, γεγονός που αποκαλύπτει πως η αφαίρεση έγινε με προσοχή και όχι βιαστικά, αφού τα κομμάτια δεν είχαν σπάσει.

Η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου μίλησε στην εκπομπή και στη Βάσια Ηλιοπούλου, εκφράζοντας την απογοήτευσή της: «Ενώ κάποιοι άνθρωποι έβγαιναν να βοηθήσουν μέσα στην κακοκαιρία, κάποιοι άλλοι αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν το ότι οι δρόμοι ήταν άδειοι και να προβούν σε αυτή την αποτρόπαια πράξη.

Είχαμε σταθμεύσει το όχημά μας έξω από το σπίτι μας, στην περιοχή της Ευρυάλης, σε δρόμο που δεν είχε νερά. Το πρωί αντικρίσαμε με λύπη ότι έλειπαν τα πλαστικά και από τις δύο πλευρές».

Το περιστατικό έχει προκαλέσει οργή στη γειτονιά, καθώς συνέβη σε μια στιγμή που η περιοχή είχε ανάγκη από αλληλεγγύη - όχι από ευκαιριακές κλοπές.