Βουλή: Ενός λεπτού σιγή για τις δυο εθνικές τραγωδίες

Η ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων τήρησε «ενός λεπτού σιγή» στη μνήμη των πέντε εργατριών που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, καθώς και των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Το κλίμα στη συνεδρίαση ήταν ιδιαίτερα βαρύ, με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γ. Γεωργαντά να τονίζει πως η χώρα συγκλονίστηκε από δύο απανωτές εθνικές τραγωδίες μέσα σε μόλις 48 ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, η έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική αναστάτωση, με το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων να οργανώνει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και να ζητά πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας και εντατικούς ελέγχους στους χώρους εργασίας. Οι μαρτυρίες εργαζομένων και οι πρώτες ενδείξεις για πολύμηνη διαρροή προπανίου έχουν ενισχύσει την ανάγκη για άμεση και διαφανή διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ οι οποίοι ταξίδευαν για να στηρίξουν την ομάδα τους, βύθισε στο πένθος την αθλητική κοινότητα και προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. «Σε τέτοιες στιγμές οφείλουμε όλοι να σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό», σημείωσε ο κ. Γεωργαντάς, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του σώματος προς τις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράσταση στους τραυματίες.

Μετά την τοποθέτησή του, οι βουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και τήρησαν ενός λεπτού σιγή, τιμώντας τα θύματα των δύο τραγωδιών που συγκλόνισαν τη χώρα.