Βουλιαγμένη: Καθίζηση σε δρόμο λόγω σπασμένου αγωγού της ΕΥΔΑΠ

Καθίζηση σημειώθηκε σε οδόστρωμα λόγω σπασμένου αγωγού της ΕΥΔΑΠ, στη Βουλιαγμένη.

Καθίζηση υπέστη το οδόστρωμα στη Βουλιαγμένη, καθώς αγωγός της ΕΥΔΑΠ έσπασε, με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή νερού.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Αθηνάς, στο ύψος των οδών Άρεως και Δήμητρας, με την Τροχαία να κλείνει αρχικά δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Πειραιά.

Τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ βρίσκονται ήδη στο σημείο και αρχικά έκλεισαν την τρύπα στη μεσαία λωρίδα. Στη συνέχεια επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση της βλάβης που προκάλεσε τη θραύση του αγωγού και τη διαρροή υδάτων.

