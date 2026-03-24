Βουλιαγμένη: Τι «μαρτυρούν» τα νέα ευρήματα στον βυθό; Σκούτερ και φιάλες στο «πηγάδι του διαβόλου»

Η άβυσσος στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης άρχισε να παραδίδει τα πρώτα «σημάδια», εντείνοντας το θρίλερ που εξελίσσεται για τρίτο συνεχόμενο εικοσιτετράωρο. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη πήραν νέα τροπή το απόγευμα της Τρίτης, όταν οι αρχές ήρθαν αντιμέτωπες με αντικείμενα-κλειδιά στο πιο επικίνδυνο σημείο της περιοχής.

Εκεί που το φως σβήνει και η πίεση ανεβαίνει, στο περιβόητο «Πηγάδι του Διαβόλου», οι δύτες εντόπισαν εξοπλισμό που εκτιμάται ότι ανήκει στον αγνοούμενο.

Τα ευρήματα είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν οι έμπειροι δύτες για μεγάλες αποστάσεις, βρέθηκε ακίνητο στον πυθμένα, η φιάλη και το βατραχοπέδιλο. Στοιχεία που υποδηλώνουν βίαιη αποκοπή ή εγκατάλειψη εξοπλισμού υπό συνθήκες πανικού ή ατυχήματος.

Από το μεσημέρι της Κυριακής (22.03), όταν χάθηκαν τα ίχνη του 34χρονου, η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως «υψηλού ρίσκου». Οι ειδικοί εξηγούν πως το συγκεκριμένο σημείο στη Βουλιαγμένη είναι μια φυσική παγίδα, με δαιδαλώδεις διαδρομές που δεν συγχωρούν το παραμικρό λάθος.

Παρά τις λιγοστές πιθανότητες, οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τους συγγενείς να περιμένουν μια απάντηση από τα θολά νερά που κρατούν ακόμα καλά φυλαγμένο το μυστικό της εξαφάνισης.