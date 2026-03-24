Θρίλερ στη Βουλιαγμένη: Τρίτη ημέρα ερευνών στο «πηγάδι του θανάτου» για τον 34χρονο δύτη

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής.

Οι ελπίδες των συγγενών του πλέον εναποτίθενται σε ένα θαύμα, καθώς η επιχείρηση στο δεύτερο λιμανάκι εξελίσσεται σε ένα εξαιρετικά δύσκολο υποθαλάσσιο εγχείρημα.

​Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του orange press agency, η έρευνα του Λιμενικού Σώματος επικεντρώνεται σε ένα θαλάσσιο «πηγάδι» σε βάθος σχεδόν 30 μέτρων.

Πρόκειται για ένα σημείο με άνοιγμα διαμέτρου περίπου 5 μέτρων, το οποίο οδηγεί σε στενά ανοίγματα και δαιδαλώδεις στοές.

Η επικινδυνότητα του σημείου είναι παγκοσμίως γνωστή στην κοινότητα των δυτών, καθώς στο παρελθόν έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.

​Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο 34χρονος -ένας έμπειρος δύτης που έφερε κατάλληλο εξοπλισμό- επιχείρησε την υποθαλάσσια εξερεύνηση μαζί με έναν συνάδελφό του.

Ενώ ο δεύτερος δύτης κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να αναδυθεί εγκαίρως ειδοποιώντας τις αρχές, ο 34χρονος φέρεται να παγιδεύτηκε στο εσωτερικό των στοών.

