Θρίλερ στη Βουλιαγμένη: Τρίτη ημέρα ερευνών στο «πηγάδι του θανάτου» για τον 34χρονο δύτη

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής.
Οι ελπίδες των συγγενών του πλέον εναποτίθενται σε ένα θαύμα, καθώς η επιχείρηση στο δεύτερο λιμανάκι εξελίσσεται σε ένα εξαιρετικά δύσκολο υποθαλάσσιο εγχείρημα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του orange press agency, η έρευνα του Λιμενικού Σώματος επικεντρώνεται σε ένα θαλάσσιο «πηγάδι» σε βάθος σχεδόν 30 μέτρων.
Πρόκειται για ένα σημείο με άνοιγμα διαμέτρου περίπου 5 μέτρων, το οποίο οδηγεί σε στενά ανοίγματα και δαιδαλώδεις στοές.
Η επικινδυνότητα του σημείου είναι παγκοσμίως γνωστή στην κοινότητα των δυτών, καθώς στο παρελθόν έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο 34χρονος -ένας έμπειρος δύτης που έφερε κατάλληλο εξοπλισμό- επιχείρησε την υποθαλάσσια εξερεύνηση μαζί με έναν συνάδελφό του.
Ενώ ο δεύτερος δύτης κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να αναδυθεί εγκαίρως ειδοποιώντας τις αρχές, ο 34χρονος φέρεται να παγιδεύτηκε στο εσωτερικό των στοών.
- Η άδικη φορολόγηση των διαδικτυακών παιγνίων, οι απαντήσεις για την αίθουσα και ο διάδοχος του Χαρίτση
- Live Μέση Ανατολή: Συνεχίζει να «αδειάζει» Τραμπ το Ιράν για τις δήθεν συνομιλίες - Κλιμακώνει το Ισραήλ
- Απολογείται σήμερα ο Τσαγκαράκης στον ανακριτή: Ο βυζαντινολόγος που «τίναξε» την γκαλερί στον αέρα
- 25η Μαρτίου: Μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας παρουσία πλήθος κόσμου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.