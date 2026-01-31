«Βουλιάζει» η Ερμού λίγο πριν την κακοκαιρία - Εξόρμηση των Αθηναίων στα μαγαζιά

«Εξόρμηση» στα καταστήματα πραγματοποιούν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας, εκμεταλλευόμενοι την ηλιοφάνεια και τις ήπιες για την εποχή θερμοκρασίες. Από νωρίς το πρωί, η οδός Ερμού και οι εμπορικοί δρόμοι του κέντρου έχουν «βουλιάξει» από κόσμο, θυμίζοντας ανοιξιάτικη μέρα.

Δείτε το βίντεο του Orange Press Agency:

Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως αυτή είναι η «ηρεμία πριν την καταιγίδα». Ο καιρός ετοιμάζεται για μια βίαιη «στροφή» από τη νύχτα του Σαββάτου (31/01) προς την Κυριακή (01/02), με ένα γρήγορο βαρομετρικό χαμηλό να φέρνει βαρυχειμωνιά, θυελλώδεις ανέμους και επικίνδυνα φαινόμενα.

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Πού θα χτυπήσει «κόκκινο»

Σε ισχύ βρίσκεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για την Κυριακή (01.02.2026), προειδοποιώντας για φαινόμενα που θα έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, με τους ανέμους να αγγίζουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «μάτι του κυκλώνα» την Κυριακή είναι:

Κόκκινος Συναγερμός (Πολύ ισχυρά φαινόμενα):

Πελοπόννησος: Από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

Ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες) και Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική): Από το πρωί έως αργά το απόγευμα.

Πορτοκαλί Συναγερμός:

Αττική & Ανατολική Στερεά, Εύβοια: Από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Κρήτη (δυτικά και νότια): Από το πρωί.

Νησιά Ιονίου: Κυρίως σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο.

Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Θεσσαλία: Μέχρι το μεσημέρι/απόγευμα.

Ανατολικό Αιγαίο & Δωδεκάνησα: Από τις μεσημβρινές ώρες.

Πού θα χιονίσει

Τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, χιονοπτώσεις αναμένονται και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός

Η εκτόνωση των φαινομένων αναμένεται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (02/02). Οι βροχές θα περιοριστούν στη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη και σταδιακά θα εξασθενήσουν, ενώ παράλληλα θα πέσει και η ένταση των ανέμων.