«Βουνό» από ξυλεία στο οδόστρωμα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας στον κόμβο Αντιρρίου

Σκηνικό αναστάτωσης επικράτησε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (29/4) στην καρδιά του συγκοινωνιακού κόμβου του Αντιρρίου. Μια νταλίκα έμφορτη με μεγάλες ποσότητες ξυλείας εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ακριβώς στο κρίσιμο σημείο εξόδου από τη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης».

Η ανατροπή του βαρέος οχήματος εντός του οδικού κόμβου είχε ως αποτέλεσμα το φορτίο να «χυθεί» στο οδόστρωμα, δημιουργώντας ένα πρωτόγνωρο σκηνικό και μετατρέποντας τον δρόμο σε ένα απροσπέλαστο εμπόδιο για τους διερχόμενους οδηγούς.

Η εικόνα της διασκορπισμένης ξυλείας σε μια από τις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες της χώρας προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Αυτή την ώρα, η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες, καθώς οι αρχές προσπαθούν να απομακρύνουν τα υλικά και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των οδηγών, ενώ διενεργείται προανάκριση για τα αίτια που οδήγησαν το όχημα εκτός πορείας.