Βουνό και θάλασσα: 4 προορισμοί για τις πρώτες φθινοπωρινές αποδράσεις

Το φθινόπωρο είναι προ των πυλών και τι καλύτερο από μια απόδραση σε έναν προορισμό που συνδυάζει βουνό με θάλασσα;

Τώρα είναι η καλύτερη εποχή για όσους θέλουν να συνδυάσουν και τα δύο, να επισκεφτούν γραφικά χωριά μέσα στην ορεινή φύση αλλά και να κάνουν τις τελευταίες βουτιές - όσο ο καιρός το επιτρέπει - σε παραλίες κάτω από το βουνό.

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