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Βουνό και θάλασσα: 4 προορισμοί για τις πρώτες φθινοπωρινές αποδράσεις

Αν ανήκετε σε εκείνους που δεν μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε βουνό και θάλασσα, έχουμε για εσάς τέσσερις προτάσεις.

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Κοσμάς - Πάρνωνας
Κοσμάς - Πάρνωνας | Shutterstock
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Το φθινόπωρο είναι προ των πυλών και τι καλύτερο από μια απόδραση σε έναν προορισμό που συνδυάζει βουνό με θάλασσα;

Τώρα είναι η καλύτερη εποχή για όσους θέλουν να συνδυάσουν και τα δύο, να επισκεφτούν γραφικά χωριά μέσα στην ορεινή φύση αλλά και να κάνουν τις τελευταίες βουτιές - όσο ο καιρός το επιτρέπει - σε παραλίες κάτω από το βουνό.

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