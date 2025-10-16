Μενού

«Βούτηξε» το τσαντάκι τους ενώ έπιναν καφέ και δεν κατάλαβαν τίποτα

Η στιγμή άνδρας κλέβει το τσαντάκι από παρέα τουριστών που πίνουν τον καφέ τους σε καφετέρια στο κέντρο της Αθήνας.

Παρκαρισμένη μηχανή της αστυνομίας | Shutterstock
Bίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ληστής αρπάζει το τσαντάκι μίας παρέας τουριστών στο κέντρο της Αθήνας ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε καφετέρια στην οδό Βουλής, κοντά στο Σύνταγμα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που παρουσίασε η ΕΡΤ, ένας άνδρας πλησιάζει το τραπέζι όπου κάθονταν οι τουρίστες, κάθεται με τρόπο που δείχνει πως θέλει απλώς να ξεκουραστεί και, εκμεταλλευόμενος την απροσεξία τους, αρπάζει το τσαντάκι που είχε βάλει στο μάτι από την αρχή. Στη συνέχεια απομακρύνεται και συναντά τον συνεργό του στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Η παρέα δεν αντιλήφθηκε τίποτα εκείνη τη στιγμή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του καταστήματος, μέσα στο τσαντάκι υπήρχαν χρήματα αλλά και σημαντικά προσωπικά έγγραφα, απαραίτητα για το ταξίδι που επρόκειτο να πραγματοποιήσουν οι τουρίστες την ίδια ημέρα. Η κλοπή είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να ταξιδέψουν και να υποστούν μεγάλη ταλαιπωρία.

