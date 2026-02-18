Βράβευση του αθλητή Θεόδωρου Τσελίδη από τον Χρήστο Τεντόμα

Τη βράβευση απένειμε ο Χρήστος Τεντόμας, στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης του Π.Ο. Αγίου Θωμά - Γουδή, που φέτος συμπληρώνει 60 χρόνια προσφοράς στον αθλητισμό.

Η τιμητική αυτή διάκριση δεν αφορά μόνο τις αγωνιστικές επιτυχίες, αλλά κυρίως την αφοσίωση, τη συνέπεια και το ήθος που επιδεικνύει ο νεαρός αθλητής. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο επιδόσεις και μετάλλια· είναι πειθαρχία, επιμονή, αντοχή, σεβασμός και αξίες που διαμορφώνουν χαρακτήρες και δημιουργούν πρότυπα ζωής για τη νέα γενιά.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στο σωματείο, στους προπονητές και στην οικογένεια του Θεόδωρου Τσελίδη. Είναι οι άνθρωποι που καθημερινά στηρίζουν τα παιδιά, καλλιεργούν τα όνειρά τους και τους δίνουν τα εφόδια για να προχωρήσουν μπροστά, τόσο στον αθλητισμό όσο και στη ζωή.