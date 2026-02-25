Βραζιλία: Σκοτώθηκε για να βγάλει μια φωτογραφία 26χρονος τουρίστας

Τη ζωή του έχασε ένας 36χρονος τουρίστας στη Βραζιλία το Σάββατο (21/02) στην προσπάθεια του να βγάλει φωτογραφία, στον ποταμό São Jorge River

Ο Caio Libero Batistela βρισκόταν στην κορυφή καταρράκτη της περιοχής, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να πλησιάσει την άκρη για να τραβήξει φωτογραφία. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και κατέπεσε από ύψος περίπου 40 μέτρων.

Όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα G1 και O Liberal, αυτόπτης μάρτυρας που συνόδευε το θύμα ανέφερε ότι ο 36χρονος πλησίασε επικίνδυνα στο χείλος του καταρράκτη, με αποτέλεσμα να γλιστρήσει και να πέσει στο κενό.

«Σύμφωνα με μαρτυρίες του ατόμου που τον συνόδευε, πλησίασε στον καταρράκτη και, στην προσπάθειά του να βγάλει τη φωτογραφία, έχασε την ισορροπία του και έπεσε», δήλωσε στο G1 ο δόκιμος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Gustavo Sabatoski.

Ο καταρράκτης βρίσκεται στην κορυφή απόκρημνου φαραγγιού, περιβαλλόμενος από βραχώδεις σχηματισμούς, ενώ στο σημείο της πτώσης υπάρχουν διάσπαρτοι βράχοι, δέντρα και μικρή λίμνη, στοιχεία που καθιστούν την περιοχή ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο περίπου στις 14:50 (τοπική ώρα), ωστόσο η επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσης της σορού αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, λόγω του απόκρημνου και ολισθηρού εδάφους.

Η σορός του 36χρονου μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο της Ponta Grossa, όπου διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, πριν παραδοθεί στην οικογένειά του για την ταφή.

Το τραγικό συμβάν προστίθεται στη μακρά λίστα δυστυχημάτων που συνδέονται με την αναζήτηση εντυπωσιακών φωτογραφικών στιγμιότυπων σε επικίνδυνα φυσικά τοπία.