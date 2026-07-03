Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Ινδονησία - Βίντεο από τη στιγμή της δόνησης

Σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην ανατολική Ινδονησία σήμερα, Παρασκευή (03/06).
Μέχρι και αυτή την ώρα, οι τοπικές Αρχές του ασιατικού αρχιπελάγους δεν έχουν κάνει λόγο για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.
Η δόνηση, η οποία σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της ανατολικής Ινδονησίας και είχε εστιακό βάθος κάπου 120 χιλιομέτρων, καταγράφτηκε στις 11:31 (τοπική ώρα· 05:31 ώρα Ελλάδας) 58 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Τομπέλο, που είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας Βόρεια Χαλμαχέρα, στην επαρχία των Μολούκων.
«Είχα καθίσει να πιώ έναν καφέ, σε έναν πάγκο πλάι στον δρόμο, όταν ξαφνικά το κάθισμά μου άρχισε να σείεται. Πανικοβλήθηκα για μια στιγμή, διότι έχω ακόμα τραύμα από παλιότερους σεισμούς», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ομάρ Αμπάς, κάτοικος στην Τερνάτε, πόλη 114 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.
Η ινδονησιακή υπηρεσία μετεωρολογίας, κλιματολογίας και γεωφυσικής (BMKG) διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει απειλή τσουνάμι.
Στο πελώριο ινδονησιακό αρχιπέλαγος η σεισμικότητα και η ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη, λόγω της γεωγραφικής θέσης του, καθώς βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «δακτύλιο του πυρός» του Ειρηνικού ωκεανού.
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