Βρέφος 30 ημερών σε κρίσιμη κατάσταση στο Παίδων λόγω RSV: Μάχη να κρατηθεί στη ζωή

Μωρό 30 ημερών νοσηλεύεται διασωληνωμένο με RSV, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για αυξημένη προσοχή στις εποχικές ιώσεις.

Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»
Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού» | Eurokinissi
Ένα μωρό μόλις 30 ημερών δίνει μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», έχοντας προσβληθεί από τον εποχικό ιό RSV.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατά την εφημερία της Κυριακής (8/2) σε εξαιρετικά επιβαρυμένη κατάσταση και νοσηλεύεται διασωληνωμένο, με την κλινική του εικόνα να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία για τον χρόνο που μεσολάβησε μέχρι τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, καθώς –όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος– η υγεία του ήταν ήδη σοβαρά επιβαρυμένη κατά την εισαγωγή του.

Ο κ. Γιαννάκος υπογραμμίζει ότι οι εποχικές ιώσεις παραμένουν ενεργές και εφιστά την προσοχή των γονέων, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νεογνά και βρέφη, τα οποία είναι πιο ευάλωτα σε επιπλοκές.

 

