Βρετανική ιστοσελίδα καταγγέλλει πως τουρίστας στην Ελλάδα έφαγε υψηλό πρόστιμο για «κάτι απλό»

Οι τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα για μια συνήθεια που θεωρείται σχεδόν «παραδοσιακή» στις διακοπές: τη συλλογή κοχυλιών ή βοτσαλιών από τις παραλίες.

Με τον μαζικό τουρισμό να ασκεί ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας, η ελληνική κυβέρνηση προχωρά σε αυστηρότερα μέτρα προστασίας για τις παρθένες παραλίες και τους αρχαιολογικούς χώρους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Travel and Tour World, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ, για όσους αφαιρούν φυσικά στοιχεία — όπως κοχύλια, άμμο ή βότσαλα — από προστατευόμενες παράκτιες περιοχές.

Το σκεπτικό της απόφασης

Η φιλοσοφία πίσω από τη νέα αυτή ρύθμιση είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων οικοσυστημάτων που απειλούνται ακόμη και από φαινομενικά αθώες πράξεις. Όπως επισημαίνεται, η συλλογή φυσικών υλικών από τις παραλίες μπορεί να διαταράξει την τοπική πανίδα και να συμβάλει στη διάβρωση του εδάφους.

Το μήνυμα των νέων κανόνων είναι σαφές: οι φυσικοί πόροι πρέπει να προστατεύονται και οι παράκτιες περιοχές να γίνονται αντικείμενο σεβασμού.

Οι τουρίστες καλούνται να αναλογιστούν τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι προσωπικές τους ενέργειες στο περιβάλλον, ακόμη κι αν αυτές φαίνονται ασήμαντες.

Η νέα απαγόρευση δεν είναι το μόνο μέτρο που τίθεται σε ισχύ. Όπως έγινε γνωστό, θα εφαρμοστούν και νέοι κανονισμοί για τις ξαπλώστρες, στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου προστασίας των ελληνικών ακτών από την υπερβολική εμπορευματοποίηση και την υποβάθμιση.

Πηγή: express.co.uk