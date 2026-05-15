Reuters: Το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του λόγω τεχνικής βλάβης

Πολλά είναι τα ερωτηματικά γύρω από την υπόθεση του drone που εντοπίστηκε στο Ιόνιο Πέλαγος, κοντά στη Λευκάδα. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες του Reuters, φέρεται ότι έχασε τον προσανατολισμό του λόγω τεχνικής βλάβης.

Το Reuters,επικαλείται Έλληνες ερευνητές όπου μάλιστα ανέφεραν ότι το drone «ενδέχεται να μην ταξίδεψε μακριά».

Υπενθυμίζεται ότι, το drone γεμάτο με εκρηκτικά - το οποίο η Ελλάδα λέει ότι είναι ουκρανικό, ισχυρισμός που το Κίεβο έχει επίσημα αρνηθεί - ανακαλύφθηκε από ψαράδες στις ακτές της Λευκάδας στις 7 Μαΐου, πυροδοτώντας διπλωματικές εντάσεις μεταξύ Αθήνας και Κιέβου.

Τι εξετάζουν οι ερευνητές για το drone

Οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και οι στρατιωτικές μονάδες αναλύουν το drone, το αποσυναρμολογούν και χρησιμοποιούν αντίστροφη μηχανική για να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης τα μετα-δεδομένα του για να διαπιστώσουν την αποστολή του και αν εκτοξεύτηκε από μητρικό πλοίο ή από την ακτή - πιθανώς τόσο μακριά όσο η Λιβύη σε όλη τη Μεσόγειο.

Μια πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι το drone πιθανότατα δεν κατάφερε να φτάσει στον στόχο του αφού έχασε τον προσανατολισμό του λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας.

«Αυτό το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Αυτό το σκάφος... είχε εκρηκτικά, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε για ένα επιβατηγό πλοίο ή οποιοδήποτε πλοίο να συγκρουστεί με αυτό το drone», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, επιμένοντας ότι το drone είναι ουκρανικό.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι δεν ταξίδεψε σε μεγάλη απόσταση, καθιστώντας μια εκτόξευση από τη Λιβύη λιγότερο πιθανή, δήλωσε μια πηγή ασφαλείας. Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι τα επίπεδα καυσίμων είναι ένας βασικός παράγοντας στην αξιολόγηση, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η τεχνική ανάλυση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με μόνο ορισμένα κρυπτογραφημένα δεδομένα να μην έχουν ακόμη αποκωδικοποιηθεί, πρόσθεσε η πηγή.

Η Ουκρανία έχει κατά το παρελθόν έτος στοχοποιήσει δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα και πέρα ​​από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου, τα οποία, όπως λέει, αποτελούν μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, πλοία που, σύμφωνα με το Κίεβο, βοηθούν τη Μόσχα να αποφύγει τις κυρώσεις και να εξάγει πετρέλαιο για να χρηματοδοτήσει την πολεμική της προσπάθεια στην Ουκρανία.