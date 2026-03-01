Βρετανός υπουργός Άμυνας: «Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς τις βάσεις μας στην Κύπρο»

Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε, σύμφωνα με τον Independent, ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση της Κύπρου, όπου η Βρετανία διατηρεί στρατιωτικές βάσεις και αναχαιτίστηκαν.

«Είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι δεν στόχευαν τις βάσεις μας», δήλωσε ο Τζον Χίλι σημειώνοντας ότι «αυτό δείχνει πόσο αδιάκριτα» είναι τα ιρανικά αντίποινα.

Επιπλέον, ανέφερε ότι 300 μέλη του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού βρίσκονταν κοντά στους στόχους στο Μπαχρέιν. «Μερικοί από αυτούς βρίσκονταν σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τα πλήγματα των πυραύλων», αποκάλυψε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε μία μέρα πριν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε διατάξει «αεροσκάφη στον αέρα» πάνω από τη Μέση Ανατολή για αμυντικές επιχειρήσεις.

Ο κ. Χίλι επανέλαβε τις εκκλήσεις του πρωθυπουργού προς το Ιράν να τερματίσει τα πυραυλικά του πλήγματα, «να κάνει πίσω από τις ολοένα και πιο ανεξέλεγκτες, αδιάκριτες επιθέσεις του στην περιοχή» και «να εγκαταλείψει τα προγράμματα όπλων του».

Αυτό συνέβη καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν διαδοχικά κύματα πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ιράν, σε προληπτικές ενέργειες που έπληξαν στρατιωτικές υποδομές και την ηγεσία της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Μιλώντας στον Τρέβορ Φίλιπς στο Sky News, ο κ. Χίλι πρόσθεσε: «Λίγοι άνθρωποι θα θρηνήσουν τον θάνατο του Αγιατολάχ». Τόνισε ότι πλέον ανησυχεί περισσότερο για τις επιπτώσεις των επιθέσεων στο Ιράν στην ευρύτερη περιοχή.

Ανέφερε τα 20 τρομοκρατικά σχέδια στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου που οργανώθηκαν από το Ιράν, τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ίδιων του πολιτών και την προμήθεια 50.000 drones στη Ρωσία για επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

«Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα καθεστώς που παρενοχλεί άλλες χώρες και δεν πρέπει ποτέ να του επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Ο κ. Χίλι αρνήθηκε να σχολιάσει αν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν ήταν νόμιμα.

