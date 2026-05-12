Βρέθηκαν δύο πεζοπόροι που είχαν χαθεί στον Όλυμπο: Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού δύο πεζοπόρων που είχαν χαθεί στον ανατολικό Όλυμπο, πάνω από το Λιτόχωρο Πιερίας, καθώς αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μαζί τους.
Οι δύο άνδρες, 28 και 29 ετών, ενημέρωσαν νωρίτερα τις Αρχές, ότι βρίσκονται σε πορεία κατάβασης, σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από την περιοχή «Γκόλνα», χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος εγκλωβισμός ή να έχουν διατρέξει κίνδυνο.
Λήξη συναγερμού στον Όλυμπο: Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία
Οι δύο νεαροί ξεκίνησαν το μεσημέρι σήμερα (12/5) για πεζοπορία στον Όλυμπο και περίπου δύο ώρες αργότερα προέβησαν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας ότι βρίσκονται στην περιοχή «Γκόλνα».
Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε η ανησυχία της μητέρας ενός από τους δύο, αφού ανέφερε αδυναμία επικοινωνίας με τον γιο της, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ και της ΕΛΑΣ.
Καθώς αποκαταστάθηκε η επαφή με τους πεζοπόρους, έγινε γνωστό ότι δεν υπήρξε κατάσταση ανάγκης αλλά αδυναμία επικοινωνίας- πιθανότατα λόγω της περιοχής, κι υπό αυτές τις συνθήκες η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ομαλά.
