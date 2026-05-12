Μενού

Βρέθηκαν δύο πεζοπόροι που είχαν χαθεί στον Όλυμπο: Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού δύο πεζοπόρων που είχαν χαθεί στον ανατολικό Όλυμπο, πάνω από το Λιτόχωρο Πιερίας.

Reader symbol
Newsroom
ΕΜΑΚ
Επιχείρηση της ΕΜΑΚ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού δύο πεζοπόρων που είχαν χαθεί στον ανατολικό Όλυμπο, πάνω από το Λιτόχωρο Πιερίας, καθώς αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μαζί τους.

Οι δύο άνδρες, 28 και 29 ετών, ενημέρωσαν νωρίτερα τις Αρχές, ότι βρίσκονται σε πορεία κατάβασης, σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από την περιοχή «Γκόλνα», χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος εγκλωβισμός ή να έχουν διατρέξει κίνδυνο.

Λήξη συναγερμού στον Όλυμπο: Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία

Οι δύο νεαροί ξεκίνησαν το μεσημέρι σήμερα (12/5) για πεζοπορία στον Όλυμπο και περίπου δύο ώρες αργότερα προέβησαν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας ότι βρίσκονται στην περιοχή «Γκόλνα».

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε η ανησυχία της μητέρας ενός από τους δύο, αφού ανέφερε αδυναμία επικοινωνίας με τον γιο της, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ και της ΕΛΑΣ.

Καθώς αποκαταστάθηκε η επαφή με τους πεζοπόρους, έγινε γνωστό ότι δεν υπήρξε κατάσταση ανάγκης αλλά αδυναμία επικοινωνίας- πιθανότατα λόγω της περιοχής, κι υπό αυτές τις συνθήκες η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ομαλά.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ