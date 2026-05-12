Σοκάρουν οι μαρτυρίες περιοίκων για την πτώση των δύο κοριτσιών από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας που μίλησε στο Orange Press Agency, τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας. «Η φίλη μου της λέει "εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε". Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα!», είπε.

«Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. […] Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός», συνέχισε.

Διαβάστε ακόμα: Συναγερμός στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας

Ηλιούπολη: «Άκουσα ένα μακρόσυρτο "αααα" και δυνατό κρότο»

Άλλος κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν μετά τη σοκαριστική πτώση των δύο κοριτσιών. «Γύρω στις δώδεκα ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνμα, ένα "ααα" και ένας πολύ δυνατός κρότος. Και γυρνώντας το κεφάλι βλέπω δύο κορίτσια», λέει ο Στέφανος, που έχει το γραφείο του ακριβώς δίπλα, δείχνοντας το σημείο όπου έπεσαν.

Ο ίδιος πήρε το ΕΚΑΒ και την Άμεση δράση και όπως είπε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ήρθε γρήγορα. «Κατέβηκε και μια κυρία από τον πρώτο η οποία πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Και μετά κατέβηκε και ο αδελφός της κοπέλας, που ευτυχώς ήταν η κοπέλα που ανέπνεε» σημείωσε.

Όπως περιγράφει, οι άνθρωποι που ήταν στο σημείο προσπαθούσαν να τους μιλούν μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, «για να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά». Παρά τα βαριά της τραύματα, η μια κοπέλα επικοινωνούσε.