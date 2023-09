Βρήκαμε τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο που μιλάει με τα ασανσέρ

Ο Στέλιος Ρίμπας θυμίζει κάτι ανάμεσα σε χαρακτήρα της ταινίας "Τerminator" και σε συγγενή του Στέλιου Ρόκκου. Το ύφος του είναι ιδιαιτέρως αυστηρό και οι παραγωγές του στο TikTok έχουν χαρακτήρα ντοκιμαντερίστικο. Ο Στέλιος Ρίμπας περιδιαβαίνει τη Θεσσαλονίκη και σημειώνει ατοπήματα και παραλήψεις, και έργα που ξεκίνησαν με θριαμβολογήματα. Ανάμεσα σε αυτά, και τα «έξυπνα» ασανσέρ του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, που μάλλον, σύμφωνα με τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο κα την αυτοψία που έκανε on camera, αποδείχθηκαν όχι και τόσο «λαμπρά».

Στέλιο Ρίμπα, may the force be with you.