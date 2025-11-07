Βρήκε σημείο: Πάρκαρε στις ράγες του Τραμ στο κέντρο της Αθήνας και το μπλόκαρε για μία ώρα

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε 28χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, αφού είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του πάνω στις ράγες του Τραμ.

Η ενέργειά του προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας συρμού για περίπου μία ώρα, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί εις βάρος του δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Στον οδηγό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για δύο μήνες.