Βριλήσσια: Βίντεο με την παράσυρση της υπαλλήλου στα ΕΛΤΑ - Η αιτία του διαπληκτισμού με τον πελάτη

Βίντεο δείχνει τη στιγμή που ο πελάτης παρέσυρε την υπάλληλο των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια με το αυτοκίνητο του και τράπηκε σε φυγή.

βριλήσσια
Η στιγμή της παράσυρσης της υπαλλήλου στα Βριλήσσια | ERT@GLOMEX
Η στιγμή της παράσυρσης της υπαλλήλου στα ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια από πελάτη που είχαν νωρίτερα διαπληκτιστεί, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. 

Στο βίντεο, φαίνεται η σκηνή μετά τον διαπληκτισμό. Σύμφωνα με τον ΕΡΤ ο άνδρας είχε πάει να παραλάβει δέμα την προηγούμενη μέρα και δεν τα βρήκα οπότε επέστρεψε σήμερα το πρωί. Τα παρέλαβε αλλά φέρεται να μην υπέγραψε τις απαραίτητες φόρμες για την παραλαβή.

 

Τότε η υπάλληλος των ΕΛΤΑ έφτασε μέχρι το αυτοκίνητο για να του ζητήσει να υπογράψει. Ο άνδρας είχε ήδη ξεκινήσει και είχε βάλει μπροστά το όχημά του. Ύστερα παρέσυρε την υπάλληλο και την τραυμάτισε. 

Στο ντοκουμέντο μάλιστα, φαίνεται και συνάδελφος της ο οποίος τρέχει για να δει τι συνέβη.

Ο πελάτης αν και τράπηκε σε φυγή μετά επέστρεψε στο σημείο και τώρα είναι στα χέρια των αρχών. Η υπάλληλος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
 

ΕΛΛΑΔΑ