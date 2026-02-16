Βροχές στην Αθήνα: Σε ποιες περιοχές είναι έντονα τα φαινόμενα - Νέος «γύρος» την Τρίτη

Σε κλοιό βροχοπτώσεων άρχισε να μπαίνει η Αττική λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02) με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, βροχές εκδηλώνονται σε αρκετές γειτονιές, ενώ η ένταση των φαινομένων ποικίλλει ανά περιοχή.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

​Έντονα φαινόμενα στα δυτικά και τα βόρεια

​Αυτή την ώρα, ισχυρή βροχόπτωση καταγράφεται στον Κορυδαλλό, τον Άνω Κορυδαλλό και το Χαϊδάρι. Παράλληλα, βροχή σημειώνεται στη Μαλακάσα, την Κάντζα και τον Λόφο Χαϊδαρίου, ενώ ασθενέστερα φαινόμενα ή ψιχάλες εκδηλώνονται στη Νίκαια, τον Πειραιά (Παιδαγωγική και Λιμάνι), τη Δροσιά, την Καλλιθέα, το Ζεφύρι, την Παλλήνη και το Γκάζι.

​Εκτός από τις περιοχές που καταγράφονται στο δίκτυο των σταθμών, η βροχή έχει ξεκινήσει και στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στην Καισαριανή, τον Βύρωνα και την Εκάλη.

Τα φαινόμενα φαίνεται να έχουν γενικευμένο χαρακτήρα, επηρεάζοντας τόσο τα βόρεια όσο και τα ανατολικά προάστια της πρωτεύουσας.

Την Τρίτη νέες βροχές στην Αθήνα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, την Τρίτη (17/02) αναμένονται νέες βροχές στην Αθήνα καθώς και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.