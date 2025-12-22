Βροχή παραβάσεων στους δρόμους κατέγραψαν οι «έξυπνες κάμερες» - 2.500 παραβάσεις σε 4 μέρες

Βροχή παραβάσεων στους δρόμους από οδηγούς κατέγραψαν μέσα σε τέσσερις ημέρες, οι «έξυπνες κάμερες» που τέθηκαν σε λειτουργία σε 8 σημεία σε όλη την Αττική.

Η αντίστροφη μέτρηση για τα πρόστιμα μέσω των νέων καμερών τεχνητής νοημοσύνης που τοποθετήθηκαν έχει ξεκινήσει καθώς από την προηγούμενη Τρίτη εως και την Παρασκευή έχουν ήδη καταγραφεί 2.500 παραβάσεις για ζώνη, χρήση κινητού, υπερβολική ταχύτητα και ερυθρό δηματοδότη.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύφθηκε από ρεπορτάζ του Alpha, σε ένα από τα 8 σημεία, στη λεωφόρο Συγγρού, οι κάμερες κατέγραψαν περισσότερες από 1.000 παραβάσεις γι9α χρήση κινητού και ζώνη αλλά και 800 για υπερβολική ταχύτητα.

«Οι πολλές κάμερες θα τοποθετηθούν μέσα στο 2026, μόλις τρέξει και ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός από το Υπουργείο Μεταφορών. Μέχρι τότε θα έχουμε για τις επικίνδυνες παραβάσεις, κυρίως το «κόκκινο» τις κάμερες της Περιφέρειας Αττικής συν αυτές της Αττικής Οδού», δήλωσε ο υπoυργός ψηφιακής διακυβέενησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Οι έξυπνες κάμερες τοποθετούνται ήδη σε 8 κομβικά σημεία σε όλη την Αττική: Κηφισίας, Μεσογείων, Πανεπιστημίου, Μαραθώνος, Συγγρού, Αλίμου, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης, ενώ σταδιακά πρόκειται να λειτουργήσουν 2.000 ακόμα, με 600 σε αστικά λεωφορεία.