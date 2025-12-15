Ένα λεωφορείο της γραμμής 203 κάνει τη διαδρομή Καρέας - Ακαδημία, καταγράφτηκε να κινείται με ανοιχτή πόρτα και σπασμένα τζάμια στην πόρτα εισόδου τον επιβατών στην περιοχή του Βύρωνα.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν στον ΣΚΑΪ όπου προβλήθηκε το βίντεο με τις ανησυχητικές εικόνες, σε επικοινωνία που είχαν με τον ΟΑΣΑ δεν υπήρχε ενημέρωση για το περιστατικό.
Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που ακολουθείται είναι το λεωφορείο να ακινητοποιείται καθώς προέχει η ασφάλεια των επιβατών, οι οποίοι επιβιβάζονται στη συνέχεια σε επόμενο δρομολόγιο.
