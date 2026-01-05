Βύρωνας: Τροχαίο με δύο τραυματίες - Συγκρούστηκε αυτοκίνητο με μοτοσικλέτα

Τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε στον Βύρωνα το μεσημέρι της Δευτέρας, (05/01), με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως πρόκειται για σύγκρουση ανάμεσα σε αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.

Οι δύο νέοι που λέγεται ότι επέβαιναν στη μοτοσικλέτα, έπεσαν στη πόρτα του αυτοκινήτου, με τις Αρχές να εξετάζουν tο ενδεχόμενο το αυτοκίνητο να παραβίασε το ΣΤΟΠ στη συμβολή των οδών Χείμαρρας και Σεβδικίου.

Περίοικοι ανέφεραν ότι στο σημείο πρέπει να τοποθετηθεί σηματοδότης, καθώς γίνονται πολύ συχνά τροχαία ατυχήματα.

Κατά τη σύγκρουση εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό η συνοδηγός του αυτοκινήτου και χρειάστηκε να κληθεί η Πυροσβεστική για να ανοίξει την πόρτα.

Η οδηγός και η συνοδηγός υπέστησαν πολύ ελαφρά τραύματα (εκδορές), όμως οι αναβάτες της μηχανής διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι φορούσαν κράνη και είναι εκτός κινδύνου.