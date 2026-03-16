Βύθιση σκάφους της Frontex: Στο νοσοκομείο οι τραυματίες - Ανάμεσα στους επιβάτες η πρέσβειρα της Εσθονίας

Λιμενικό | Eurokinissi
Στο νοσοκομείο Ρόδου διακομίστηκαν οι τέσσερις από τους πέντε επιβαίνοντες σε σκάφος της Frontex, το οποίο βυθίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή της Μεγίστης στο Καστελόριζο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανάμεσα στους επιβάτες ήταν η πρέσβειρα της Εσθονίας, τρεις ακόμα ομοεθνείς της, καθώς και στέλεχος του Λιμενικού Σώματος-σύνδεσμος της Frontex στη χώρα μας.

Διαβάστε ακόμα: Σκάφος της Frontex βυθίστηκε στο Καστελόριζο: Πέντε τραυματίες

Οι πέντε ναυαγοί περισυνελέγησαν από πλοίο του Λιμενικού αλλά και ένα ιδιωτικό καταμαράν και αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καστελόριζου.

Οι τέσσερις επιβάτες που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο Super-Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στο νοσοκομείο Ρόδου, θα εξεταστούν από τους θεράποντες ιατρούς.

ΕΛΛΑΔΑ