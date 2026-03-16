Βύθιση σκάφους της Frontex: Στο νοσοκομείο οι τραυματίες - Ανάμεσα στους επιβάτες η πρέσβειρα της Εσθονίας

Στο νοσοκομείο Ρόδου διακομίστηκαν οι τέσσερις από τους πέντε επιβαίνοντες σε σκάφος της Frontex, το οποίο βυθίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή της Μεγίστης στο Καστελόριζο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανάμεσα στους επιβάτες ήταν η πρέσβειρα της Εσθονίας, τρεις ακόμα ομοεθνείς της, καθώς και στέλεχος του Λιμενικού Σώματος-σύνδεσμος της Frontex στη χώρα μας.

Οι πέντε ναυαγοί περισυνελέγησαν από πλοίο του Λιμενικού αλλά και ένα ιδιωτικό καταμαράν και αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καστελόριζου.

Οι τέσσερις επιβάτες που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο Super-Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στο νοσοκομείο Ρόδου, θα εξεταστούν από τους θεράποντες ιατρούς.