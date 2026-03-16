Σκάφος της Frontex βυθίστηκε στο Καστελόριζο: Πέντε τραυματίες

Πέντε τραυματίες στο Καστελόριζο, αφότου σκάφος της Frontex βυθίστηκε έξω από το λιμάνι της Μεγίστης.

Λιμενικό Σώμα
Σκάφος του Λιμενικού | Eurokinissi
Ένα σκάφος της Frontex, με σημαία Εσθονίας, στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, βυθίστηκε έξω από το λιμάνι της Μεγίστης στο Καστελόριζο, το μεσημέρι της Δευτέρας (16/3).

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το σκάφος ανετράπη και στη συνέχεια εξερράγη, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα, τέσσερις Εσθονοί και ένας Έλληνας. Και οι πέντε έχουν τραυματιστεί, με έναν εξ αυτών να είναι σοβαρά. Οι τραυματίες πρόκειται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο, πιθανόν της Ρόδου, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται. Σύμφωνα πάντως με τα μέχρι στιγμής δεχομένα, η ανατροπή του σκάφους δεν έγινε κατά τη διάρκεια κάποιας επιχείρησης.

ΕΛΛΑΔΑ