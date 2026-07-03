Βυθίστηκε το σκάφος που πήρε φωτιά ανοικτά των Φλεβών - Συνελήφθη ο κυβερνήτης

Καλά στην υγεία τους είναι οι τέσσερις επιβαίνοντες ταχύπλοου σκάφους σημαίας Πολωνίας, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά το πρωί της Παρασκευής, στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλι ανατολικά της νήσου Φλεβών, στον Σαρωνικό Κόλπο.

Οι επιβαίνοντες είχαν εγκαταλείψει εγκαίρως το φλεγόμενο σκάφος και περισυνελέγησαν από το επιβατηγό-ιστιοφόρο «YAZZ». Στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Λαυρίου.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής, με πυροσβεστικό πλοιάριο να προχωρεί στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ωστόσο, το ταχύπλοο βυθίστηκε.

Αντιρρυπαντικό σκάφος του Λιμενικού που πραγματοποίησε έλεγχο στην περιοχή δεν διαπίστωσε θαλάσσια ρύπανση.

Ο 63χρονος κυβερνήτης του σκάφους συνελήφθη από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Παλαιάς Φώκαιας για παράβαση του άρθρου 277 του Ποινικού Κώδικα περί πρόκλησης ναυαγίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς.