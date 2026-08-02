Βυθίστηκε σκάφος στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής - Κολυμπώντας σώθηκαν οι επιβάτες

Βύθιση σκάφους στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Σίβηρης, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (01/08).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για μία μηχανοκίνητη λέμβο με τους επιβαίνοντες να βγαίνουν κολυμπώντας στην ακτή, η οποία βρισκόταν κοντά.

Οι επιβαίνοντες, Ρουμάνοι τουρίστες στο σύνολό τους, φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους και δήλωσαν πως δεν χρειάζεται διακομιδή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

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Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών και στην περιοχή έσπευσαν άμεσα στελέχη της με περιπολικό όχημα.

Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε στην ξηρά με μέριμνα του ιδιοκτήτη του. Προανάκριση διενεργείται από το Β' Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.