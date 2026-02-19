Canal D' Amour: Κινδυνεύει να καταστραφεί η πιο διάσημη παραλία της Κέρκυρας - Επαγγελματίες σε ανησυχία

Τον κίνδυνο σημαντικής φυσικής καταστροφής είναι αντιμέτωπο το νησί της Κέρκυρας, καθώς σε μια από τις πιο εμβληματικές παραλίες του, το Canal D’ Amour, σημειώνεται διάβρωση που έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές, εντείνοντας την ανησυχία κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής.

Οι ίδιοι καταγγέλλουν ότι η θάλασσα «τρώει» κάθε χρόνο ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα της ακτογραμμής, όμως φέτος η κατάσταση έχει κλιμακωθεί ραγδαία. Το φαινόμενο της διάβρωσης έχει φτάσει πλέον πολύ κοντά σε επιχειρήσεις, ενώ σε κάποια σημεία έχει ήδη παρασύρει τμήματα εγκαταστάσεων, θέτοντας σε κίνδυνο ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης.

Επαγγελματίες της περιοχής δηλώνουν ότι εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια αιτούνται να υλοποιηθεί το έργο, προκειμένου να περιοριστεί ο κυματισμός και να προστατευτεί το τμήμα του καναλιού που έχει απομείνει.

Ο ξενοδόχος Σπύρος Αυλωνίτης δηλώνει στην ΕΡΤ, ότι τα τελευταία δέκα χρόνια οι επιχειρηματίες ζουν την ίδια κατάσταση, τονίζοντας πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα επιδείνωσαν την ήδη δύσκολη κατάσταση, η οποία οφείλεται στην έλλειψη παρεμβάσεων.

Όπως ανέφερε, στην εκπομπή «Συνδέσεις», ο κ. Αυλωνίτης, «τα τελευταία 10 χρόνια είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να κατηγορήσουμε τα καιρικά φαινόμενα για την ανεπάρκεια αυτή. Τα καιρικά φαινόμενα ήρθαν και αποτελείωσαν το έργο, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Εδώ και 10 χρόνια, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, βουλευτές, υπουργοί έχουν περάσει από δω, έχουν δει το μέρος, έχουν υποσχεθεί αλλαγές, έχουν υποσχεθεί παρεμβάσεις μικρές και μεγάλες, όπου στο τέλος δεν έγινε τίποτα και ήρθαμε στη σημερινή κατάσταση».

Παράλληλα, επικρατεί ανησυχία για τη φετινή τουριστική σεζόν, ενώ ορισμένοι επιχειρηματίες τείνουν στα να μην ανοίξουν τους πρώτους μήνες, για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των επισκεπτών. Οι κρατήσεις, όπως αναφέρουν, βασίζονται στην εικόνα και τα αξιοθέατα του νησιού, με τις παραλίες να αποτελούν βασικό πόλο έλξης για τους επισκέπτες.