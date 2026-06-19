«Cesme Atilla»: Τι παίζει με το τουρκικό μεσιτικό που διαφημίζει ακίνητα στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης

Νέο κύκλο συζητήσεων και εντονότατο προβληματισμό πυροδότησε στην Αλεξανδρούπολη η εμφάνιση αυτοκόλλητων διαφημίσεων σε κεντρικά σημεία της πόλης, οι οποίες προωθούν τουρκικό μεσιτικό και κατασκευαστικό γραφείο (ATILLA Emlak & İnşaat). Οι αφίσες αυτές, που παραπέμπουν ευθέως σε υπηρεσίες αγοραπωλησίας ακινήτων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, έχουν προκαλέσει ποικίλα σχόλια στην τοπική κοινωνία.

Η παρουσία των εν λόγω διαφημίσεων συμπίπτει με μια περίοδο αυξημένης συζήτησης γύρω από το θέμα των αγορών ακινήτων στην πρωτεύουσα του Έβρου.

Πληροφορίες που κυκλοφορούν στην περιοχή κάνουν λόγο για την απόκτηση περίπου 25 ακινήτων από τουρκικά κεφάλαια, τα οποία αφορούν ένα ευρύ φάσμα ιδιοκτησιών: από αγροτεμάχια και αστικά ακίνητα μέχρι επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.

Παρά την έντονη φημολογία, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με το εύρος ή το οργανωμένο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Το θέμα έχει λάβει διαστάσεις που υπερβαίνουν την απλή επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς αγγίζει ευαίσθητες χορδές της τοπικής κοινωνίας. Ενδεικτική της ανησυχίας είναι η πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου.

Ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε κάλεσμα προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και σύνεση στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους, υπογραμμίζοντας ότι, ενώ οι επενδύσεις είναι θεμιτές, η τοπική κοινωνία οφείλει να διασφαλίσει τον έλεγχο της οικονομικής και αναπτυξιακής της πορείας.

Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για ψύχραιμη ανάλυση των δεδομένων στην ευαίσθητη ακριτική ζώνη, καθώς η κτηματαγορά στην Αλεξανδρούπολη καθίσταται πλέον πεδίο ενδιαφέροντος που συνδέεται άμεσα με ευρύτερα γεωπολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

